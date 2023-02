Nuevos datos conocidos en exclusiva por la sección Bogotá de EL TIEMPO develan las irregulares de una fiesta electrónica realizada por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard, en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35 en Lourdes en Chapinero y en donde murieron dos jóvenes: Arles Ardila y Miguel Ángel Rodríguez en fin de semana pasado.

Según la Alcaldía Local de Chapinero el establecimiento en mención nunca solicitó los permisos para el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA) que son necesarios cuando se realizan este tipo de eventos masivos con artistas o Dj, sobre todo, si se sobrepasa la capacidad del recinto con asistencias de más personas de las usuales. “Esto se corroboró en la reunión con la Policía”.

A este se le suma que el establecimiento en mención tampoco activó en sistema de riesgos o emergencias. “Nunca llamaron a la Policía, tampoco se comunicaron con los bomberos y mucho menos a la Alcaldía Local”.



Eso quiere decir que tomaron la decisión de atender ellos mismos la emergencia presentada por los jóvenes que, lamentablemente, murieron a causa de sobredosis de droga. “Este bar tendrá que demostrar, en el marco del proceso policivo, el cumplimiento de requisitos asociados a este tipo de actividades. Ellos podrán cumplir con el debido proceso”.

¿Qué dijeron los voceros del bar?

Bar Studio 64 se pronunció sobre los hechos. Se solidarizaron con las familias y amigos de las dos personas fallecidas este fin de semana. “Entendemos el difícil momento e inmenso dolor que los embarga y lamentamos la exposición de las víctimas en las redes sociales. Por respeto a las familias nos habíamos abstenido de hacer pronunciamientos, pero es necesario hacer algunas aclaraciones”.



Agregaron que el evento Fetish in Wonderland realizado el pasado sábado 11 de febrero, fue un alquiler firmado a través de un contrato con la empresa Metamorphosis Bogotá S.A.S y el bar Studio 64, para ser realizado en una única fecha en este sitio.



Agregaron que en el transcurso del evento y llegada la medianoche de ese sábado, fueron notificados de que habían sacado a un joven para recibir atención de la ambulancia que el promotor tenía dispuesta sobre la carrera 13 frente al bar Studio 64. “Del otro joven, del que se ha hecho mención en redes, no tuvimos información esa noche. En conversaciones con el coordinador de la ambulancia, contratada por el promotor de la fiesta, conocimos el fin de semana que los dos jóvenes fueron llevados con vida y así mismo cada uno ingresó a distintos hospitales para ser atendidos por profesionales de la salud”.



Confirmaron que, durante el evento, el bar Studio 64 dispuso de sus colaboradores para acompañar la fiesta, adicional al personal que el promotor llevaba. “Por lo tanto, estamos seguros de que en ningún momento se cortó el suministro de agua que, en Bogotá, en la localidad de Chapinero, es potable”.



También aseguraron que el establecimiento cuenta con todos los permisos de funcionamiento de acuerdo al artículo 87 del código Nacional de Policía. “Sabemos que esta situación genera conversaciones incómodas que se deben dar sobre la regulación al consumo de drogas y su uso responsable. No deberían darse más casos como el de este fin de semana que cobró la vida de dos jóvenes”.



Concluyeron: “Como sociedad insistentemente buscamos responsables obviando que tenemos una responsabilidad individual. El bar Studio 64 está dispuesto a realizar campañas, a unirse a entidades, organizaciones y personas que estén liderando responsablemente estos temas sensibles para que nuestro espacio sea un lugar seguro para todas y todos. La familia del bar Studio 64 lamenta su fallecimiento y envía mucha luz a sus seres queridos”.

