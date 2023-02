En la noche del pasado sábado 12 de febrero se llevó a cabo un evento en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35, en Lourdes, Chapinero. Este fue organizado por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard.



En la madrugada del domingo, durante la fiesta, se presentó una tragedia, Miguel Ángel Rodríguez Nizo, de 20 años, falleció tras, al parecer, sufrir una sobredosis. Asistentes al evento han denunciado en redes sociales que son, en realidad, dos víctimas.

Los primeros en denunciar fueron los activistas de Échele Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, que dieron a conocer presuntas irregularidades por parte de las autoridades, de los organizadores y del bar donde se llevó a cabo el evento.



"Varios asistentes han denunciado que debido a que el aforo estaba desbordado mucha gente estaba literalmente bailando en el anden y la calle, y que la Policía llegaba, hablaba con los organizadores y se iba sin hacer nada", denunció en entrevista con EL TIEMPO el activista Julián Quintero, de Échele Cabeza.

'La familia del bar Studio 64 lamenta su fallecimiento y envía mucha luz a sus seres queridos': el bar responde

Al respecto, el bar Studio 64 decidió dar a conocer un comunicado en el que explicó los hechos y extendió el sentido pésame para las familias y amigos de las víctimas: "Entendemos el difícil momento e inmenso dolor que los embarga y lamentamos la exposición mediática a la que han sido expuestos en redes sociales".

De acuerdo con el documento, se habían abstenido de hacer pronunciamientos al respecto de los hechos, pero han decidido aclararlos en respuesta de "la información falsa que ha circulado y que sin ninguna verificación se ha incrementado por redes sociales".



Además de confirmar que el evento fue contratado con Metamorphosis Bogotá, dieron a conocer que pasada la media noche fueron notificados de un joven que había sido sacado del lugar para recibir atención por parte de personal médico en la ambulancia que el promotor tenía dispuesta sobre la carrera 13 frente al bar Studio 64.

Aclararon que fueron dos personas quienes tuvieron que ser trasladadas a centro hospitalarios cercanos, pero del otro joven, del que se ha hecho mención en redes sociales, no tienen información de esa noche.



"En conversaciones con el coordinador de la ambulancia, contratada por el promotor de la fiesta, conocimos el fin de semana que los dos jóvenes fueron llevados con vida y así mismo cada uno ingresó a distintos hospitales para ser atendidos por profesionales de la salud", se especifica en el comunicado.



Finalmente, aseguraron que el suministro de agua nunca se cortó durante el evento y que el establecimiento cuenta con todos los permisos de funcionamiento de

acuerdo al artículo 87 del código Nacional de Policía.



"Sabemos que esta situación genera conversaciones incómodas que se deben dar

sobre la regulación al consumo de drogas y su uso responsable. No deberían

darse más casos como el de este fin de semana que cobró la vida de dos jóvenes.

Como sociedad insistentemente buscamos responsables obviando que tenemos

una responsabilidad individual", concluyeron.

Stefanía León Arroyave

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS