Erguido, como una estatua humana, de espalda a la reja que por más de 50 años fue puerta de ingreso del tradicional restaurante La Romana, de la Plazoleta del Rosario (centro de Bogotá), 'Banderita' se entrega a la lectura de 'Había una vez una niña en una vecindad', biografía de María Antonieta de Las Nieves, 'La Chilindrina'.



A 'Banderita' lo hace feliz todo lo que tenga que ver con las aventuras de 'El Chavo' y sus entretenidos personajes. Ha visto y repetido innumerables veces sus capítulos. Si Roberto Gómez Bolaños le hubiera conocido, seguramente lo habría llevado a su vecindad, en el D.F. mexicano, porque algo tiene 'Banderita' de la disparatada inocencia de ‘Chespirito’ y de las risibles criaturas del inolvidable comediante.

En el despertar de un nuevo año, en una mañana nublada y paramuna, 'Banderita', como ha sido su costumbre de hace ya 30 años, está desde las 7 de la mañana en el centro capitalino, atento a una cámara de televisión para disfrutar de otro de los asuntos que también lo hace inmensamente feliz: mojar pantalla.



Desde muy temprano 'Banderita' recorre las calles capitalinas saludando a los transeúntes. Foto: Ricardo Rondón.

Podría decirse que 'Banderita' iguala en apariciones en televisión a Fernando González Pacheco, Jorge Barón, Hugo Patiño, Amparo Grisales, Yamid Amat, el leño de la cruz del Minuto de Dios y el Tal Cual del Boletín del Consumidor.



Los escenarios comunes para sus apariciones son la esquina del movimiento que comprende el edificio del periódico EL TIEMPO y sus alrededores, la carrera Séptima y la Plaza de Bolívar, epicentro de conciertos, marchas y protestas multitudinarias; el Capitolio Nacional, la Alcaldía y la Casa de Nariño, donde se cuecen a diario las primicias de la actividad política y gubernamental.

Noticia fresca

Si el transeúnte desprevenido que merodea por el centro capitalino quiere enterarse de la noticia del momento, 'Banderita' se la tiene fresquita, porque vive conectado desde las 5 de la mañana a un walkman que lo entera de los hechos truculentos del noticiero 'Alerta Bogotá', y de las denuncias y escándalos políticos que emite la emisora 'W Radio'.



-¿Cuál es la noticia de hoy, 'Banderita'?



-“Que el ex senador Gustavo Bolívar denunció una trata laboral de mujeres con fines sexuales en el congreso, y que ahora lo están acusando por no denunciar cuando fue senador”.



Denle una propina por la información, que de eso vive 'Banderita', el reportero del tricolor colombiano en lo alto de su cabeza, un banderín que sujeta con una pinza de plástico en cualquiera de las más de 30 cachuchas que él dice le han regalado, como la que luce hoy: una de la Asociación de Empleados del Banco de la República.



"La bandera es mi cédula de ciudadanía, por el gran amor que siento por Colombia, la fauna, la flora, su gente, la belleza de sus mujeres. Por eso me duele la violencia, los desplazados, los inocentes que matan, la pobreza extrema, los niños que mueren de hambre, como los de la Guajira, los feminicidios, los atracos, todo eso me pone triste. Y me asusta", expone 'Banderita'.

John Frady Gómez Zuluaga, vive Roma, en la localidad de Kennedy. Foto: Ricardo Rondón.

En las últimas tres décadas, la mayoría de los colombianos ha visto a 'Banderita' entrometerse en las cámaras televisivas, a cualquier hora y en cualquier lugar de Bogotá, llueva, truene o relampagueé, pero quizás desconoce su nombre completo, cuántos años tiene, dónde vive y de qué vive, de dónde viene y para dónde va...



-¡A discreción, atención, fiiiir… presentarse el civil!



”John Frady Gómez Zuluaga, nacido hace 53 años en Cocorná, Antioquia, soltero, honrado, residente en el barrio Roma, localidad de Kennedy, vivo con mi papá, pensionado de la policía, y con mi mamá, señora de casa; soy el mayor de cuatro hermanos, hice hasta quinto de primaria porque era muy desmemoriado; he vivido de vender dulces y chucherías en la calle, y de las propinas de los mandados que me encarga la gente que me conoce de muchos años; mi madrecita me da para cargar todos los días la tarjeta de TransMilenio. ¿Va a gastar algo?".



-Claro qué sí, ¿en dónde?



'Banderita' dice que "allá arribita", en la Jiménez con quinta, donde lo conocen y le regalan tinto por la mañana, en la panadería de doña Clementina Hurtado Rodríguez, la nonagenaria matrona de las panaderías del centro de Bogotá. Allí descubro que otra de las cosas que hace feliz a 'Banderita' es el perico (no vayan a confundir) con pan rollo. Dos, tres, cuatro pocillos con su respectivo panecillo, pero cuente 'Banderita', qué le trajo el Niño Dios, cómo la pasó de noche buena y año nuevo.

"Una muda de ropa, con interiores, medias y zapatos. El 24 y el 31 me fui a dormir temprano, después de la comida. Soy muy flojo pa' trasnochar porque me levanto a las 3 de la madrugada a bañarme y a hacer oficio, y a las 6 ya estoy saliendo a coger el SITP que me sube al centro", dice.



-¿Y a qué se viene tan temprano al centro?



"A caminar y a ver a quién de los conocidos se les ofrece algo, un mandado, una diligencia; a tomar cafecito con pan, que me gusta. Mientras tanto oigo las noticias, me pongo a leer, y estoy pendiente de los periodistas y los camarógrafos, que ya me conocen. Primero me hacían el feo, ahora la mayoría son amigos".

Yo, ¿pecador?

Le digo que en la celebración de Reyes magos lo vi en el barrio Egipto mojando

pantalla, y me corta el viaje riéndose, que sí, que estuvo muy contento del sábado

al lunes festivo, que le dieron tinto con buñuelo, y que salió en tres noticieros:

'Caracol', 'RCN' y 'CityTv'.



Le pregunto cuánto le costó la biografía de la 'Chilindrina', y contesta que 5.000

pesos, y reafirma que le gusta comprar libros y películas de Dios y de la Biblia,

catecismos, manuales de interpretación bíblica, devocionarios.

John Frady Gómez Zuluaga es el mayor de cuatro hermanos. Foto: Ricardo Rondón.

-Le gusta ver porno, ¿'Banderita'?



"Sí, pero quitaron el canal que veía a media noche".



-¿Luego qué operador tiene?



"Es que en la casa se pasaron a Claro, pero ese no pasa porno".



-¿Y no sentía remordimiento pasar de una película de Dios a una pornográfica?



"No, pero si es que eso no es pecado, y no está prohibido, y uno se entretiene".



-¿Y qué es pecado para usted?



"Robar, matar, blasfemar, ser soberbio, desear la mujer del prójimo y los bienes

ajenos".



-¿Ha tenido novias?



"Sí, en Cocorná, el pueblo donde nací, pero eso fue hace mucho tiempo. Tengo

amigas, pero de ahí no más. Por la única mujer que he llorado ha sido por mi

mamá, pobrecita, que una vez se resbaló en el baño y se pegó muy duro, y yo no

sabía qué hacer".



-Mejor hablemos de política, 'Banderita'. ¿Cómo le ha parecido el mandato de

Petro?

A 'Banderita' lo hace feliz todo lo que tenga que ver con 'El Chavo'. Foto: Ricardo Rondón.

"Yo veo eso muy enredado. Le están subiendo mucho a las cosas, a lo del

mercado, y eso de la paz total, yo no sé cómo va a salir eso. ¿Si vio que el ELN ya

se echó 'pa tras'?".



-¿Le hubiera gustado ser periodista?



"No, porque a esos también los persiguen y los amenazan por denunciar, por decir

la verdad. A mí me hubiera gustado ser artista. De niño me disfrazaba de payasito, o de hombre pájaro. O cantante, como Nelson Ned, Johnny Rivera o Darío Darío, el de 'Muñeco de vitrina'. A ellos los vi cuando los presentaban en la Media Torta, y a la Nena Jiménez, que una vez me pidió que la ayudara a bajar hasta donde estaba su carro, porque iba en tacones, y se apoyó en mi brazo. Me dijo 'gracias mi amor', me dio un beso en la mejilla y me regaló 20.000 pesos".



-¿Cómo se imagina de viejito, 'Banderita', cuando ya esté cuchito?

"No me he imaginado. Esperar a ver, lo que Dios quiera hacer conmigo. Me da

miedo es la enfermedad. Ahora me está tratando una nutricionista porque tengo

subida la azúcar. Y la próxima semana tengo cita con el psicólogo porque no puedo dormir bien. A ver si me da unas pastillas 'pal' sueño".



-Pero usted, cero licor y vicio, ¿verdad, 'Banderita'?



"Nada. Me da miedo todo eso. Me gusta comer, caminar, leer. A veces me da por

traerme la grabadora grande que tengo y poner música bailable a todo volumen, y

caminar a toda para que la gente se alegre, pero no la he vuelto a sacar porque

me da miedo que me la roben".



'Banderita' hace un alto en su relato, consulta su reloj de carcaza china y alerta

que es la una y treinta de la tarde y que se tiene que ir porque su madrecita lo

espera con el almuerzo en la casa.



-Espere y le hago otras fotos arriba, en La Concordia, en El Chorro de Quevedo,

que hay color, grafitis...

El hombre suele frecuentar la Avenida Jiménez, en Bogotá. Foto: Ricardo Rondón.

"¡No!, yo por allá no subo, me da miedo que me roben o me secuestren; por aquí

es donde me muevo, donde me conocen, en la vecindad, nos vemos porque ya

me dio hambre, chao".



Y se aleja 'Banderita' a ras del Eje ambiental, a paso largo y firme, como al

compás de una marcha que solo repica en su cerebro, en su lúdico imaginario del

'Chavo del 8', su alter ego, el de la vecindad; orondo, inocente, inofensivo, con su

banderín que flamea el viento recio. Ah, 'Banderita', ojalá llegue una 'Chilindrina' a

tu medida que te hable al oído y te de abrigo en los amaneceres fríos de los años

venideros.

RICARDO RONDÓN CHAMORRO

Especial para EL TIEMPO