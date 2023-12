Se reactivó banda que hace paseos millonarios en carro rojo y taxi al norte de Bogotá

El viernes 15 de diciembre el ingeniero de sistemas Francisco Javier Díaz participaba en la celebración de fin de año de su empresa. "Nos quedamos hablando en la calle 85 como hasta la 1 de la mañana. Luego, varios salimos a la 15, muy cerca del Carulla a buscar taxi porque no conseguíamos vehículos a través de las aplicaciones”.

Muchos cogieron transporte, incluso, este hombre quien se subió a un taxi. “Era marca Fiat. De esos que son largos. No tiene baúl, son como camionetas pequeñas. Era como la 1:40 de la mañana. Iba a donde mi novia que vive en Pontevedra”.

Es este vehículo encontraron al hombre drogrado. Foto: Archivo particular

Le pareció extraño que el conductor tuviera la música a todo volumen y los vidrios de color oscuro. “Yo me hice muy cerca de la puerta porque yo ya había leído varias historias de paseo millonario. Menos mal que yo no había tomado nada de licor”.

A la altura de la Caracas con 89, en el sector de Los Héroes, el taxista frenó en seco. “Vi por los retrovisores que de un carro rojo que nos seguía se bajaron dos tipos que se acercaban rápidamente al taxi”.

Luego, uno de los sujetos intentó meterse por la puerta derecha del taxi. “Yo lo empujé, creo que le metí un puño. El tipo cayó al piso. En esos dos segundos yo salí corriendo del taxi, pero me caí. La maleta con el celular y la ropa, porque me iba a quedar donde mi novia, se me quedó en el carro”. Luego, este ciudadano dice que vio cómo los miembros de la banda huyeron en los vehículos.

Francisco puso la denuncia en la Policía y en la Fiscalía General de la Nación con la esperanza de que esta banda sea ubicada y judicializada. “Me robaron cargador, audífonos y una ropa, pero lo importante es que salvé mi vida y no me sucedió nada más. Me ayudó mucho poder reaccionar rápidamente y haberme pegado a la puerta. Eso me salvó de que me hicieran el paseo millonario”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

