La banda liderada por un ex-Eln que sembró el terror en C. Bolívar

“– Cuénteme negrito, ¿cómo le ha ido?, ¿bien?

– Bien. Por qué no me hace un favor, ¿no tiene un empleado para Marco Fidel? Que lo necesitan para hoy.

– Ahoritica no, mi chino.

– Me llamaron, que necesitan uno para ya, que le dan un millón de pesos para que trabaje. Es aparte de la acción de nosotros. Para que trabaje en un asadero de pollos, que hay un pollo por allá”.

Esta es apenas una de las conversaciones, cifrada (un pollo era alguien a quien matar), que investigadores de la Sijín interceptaron a integrantes de la banda ‘los Paisanos’, que tenían atemorizados varios sectores de la localidad de Ciudad Bolívar, principalmente Lucero, La Pasquilla y Mochuelo.

Los delincuentes cometían homicidios para mantener bajo su control el microtráfico en estas zonas, que les dejaba, cada noche, un promedio de dos millones de pesos en bares y discotecas. Incluso, a través de los seguimientos, las autoridades lograron establecer que en ocasiones torturaban a sus víctimas.



El más peligroso de estos delincuentes era conocido con el alias de Míster o Pluma Blanca, quien había hecho parte del Eln. “Es señalado de ser el más sanguinario de la estructura criminal, incluso los mismos delincuentes manifestaban el miedo que le tenían, pues utilizaba la violencia y la tortura contra expendedores o consumidores que tuvieran deudas pendientes con él”, explicaron los investigadores.



Una de sus víctimas fue un joven expendedor, a quien lo hirió de manera violenta antes de asesinarlo, porque descubrió que rendía la droga que vendía con cemento para quedarse con un mayor porcentaje de las ganancias.

La Sijín de Bogotá identificó al menos nueve homicidios cometidos por estas personas, y tras individualizar a los siete integrantes –entre ellos, una mujer embarazada– y los roles que desempeñaban, los capturó.



Para dar este golpe, de acuerdo con el coronel Carlos Humberto Rojas, comandante operativo de la Policía de Bogotá, fue clave la labor de un agente infiltrado, quien por aproximadamente un año, se ganó la confianza y detalló los movimientos de los criminales.



Esta estrategia del infiltrado fue necesaria “porque alias Míster contaba con un cuerpo de escoltas, conformado por otros delincuentes, quienes lo alertaban sobre la presencia de la Policía. En estos escenarios de rumba, se las ingeniaba para ingresar el popper, el perico y la marihuana, sin levantar sospecha”.



Dentro de los capturados figura un individuo a quien conocían como ‘Chinga’, quien, según explican las autoridades, asesinaba por placer, principalmente a consumidores que se negaban a comprarle la droga.



“Hasta el momento, a esta persona se le ha comprobado tres muertes violentas, pero los investigadores no descartan que sea el autor de otros homicidios cometidos en Ciudad Bolívar”.

Otros negocios

El poder de intimidación de ‘los Paisanos’ no se limitaba al microtráfico. Usaban sus redes criminales para cometer fleteos y hurtos en Ciudad Bolívar e incluso en otras zonas de la capital del país.



Las pruebas de la Sijín, que incluyen audios que evidencian las muertes que ordenaban ejecutar y videos de seguimientos, algunos obtenidos por el agente encubierto, fueron claves para que un juez los cobijara con medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación de armas y tráfico de estupefacientes, con conexidad al narcotráfico.



El coronel Carlos Humberto Rojas señaló que para desarticular esta banda fue clave la información suministrada por la ciudadanía, que fue el elemento de partida para las investigaciones que se extendieron por cerca de un año.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Jairo García, agregó que con este resultado se seguirá reduciendo el número de asesinatos en Ciudad Bolívar, una de las zonas más conflictivas de Bogotá, pero en donde recientemente se ha logrado bajar el indicador de homicidios.



Solo en esta localidad, entre enero y abril, ocurrieron 58 muertes violentas, 25 menos que en el mismo periodo del año pasado. Esta tendencia a la baja es la misma en toda la ciudad, donde la reducción ronda, en lo que va del año, el 11,6 por ciento.



“Hoy, Bogotá es ejemplo, tenemos la tasa más baja de las ciudades principales del país. El gran reto es reducir los homicidios a menos de 1.000 casos este año”, dijo García.



REDACCIÓN BOGOTÁ