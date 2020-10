Banco Mundial analiza el caso de Bogotá en lucha contra el covid

La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, reveló este viernes en entrevista con La FM que el Banco Mundial había realizado una evaluación global de las ciudades que mejor estaban enfrentando la pandemia.



“Hicieron una evaluación global de las ciudades que mejor estaban haciendo la tarea, no solo en mitigación sino en reactivación económica, y quedamos entre las 5 mejores ciudades del mundo como ejemplo de manejo de pandemia en el sentido de reactivación económica”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico en esa entrevista.



En un comunicado, el Banco Mundial precisó en qué consiste la labor que están adelantando. "El Banco Mundial informa que su Centro de Estudios para el Desarrollo de Tokio (TDLC, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo un análisis sobre las prácticas de distintas ciudades a nivel global en sus planes de recuperación post COVID-19".



Según explicaron, este estudio pretender recolectar y analizar las experiencias de hasta 10 ciudades alrededor del mundo frente a sus estrategias de reactivación económica y social post covid-19.



En conversación con EL TIEMPO, Durán explicó que recibió una comunicación directamente desde Tokio en la que le informaban sobre la positiva noticia de que Bogotá había sido elegida por sus buenas prácticas.



La ciudad está junto a capitales del mundo como Nueva York, París, Barcelona, Helsinki, Londres y Bruselas para documentar las acciones innovadoras que cada una de ellas ha implementado en movilidad, vivienda, urbanismo, cohesión social y desarrollo económico y que son consideradas como ejemplo global.



En medio de este ejercicio, el Banco Mundial contrató una firma consultora internacional que se encarga de hacer la recolección de información, y que realiza entrevistas a funcionarios de ciudades participantes, como es el caso de Bogotá. No obstante, este análisis no ha terminado, y no hay hallazgos ni conclusiones que publicar.



"El estudio ofrece una oportunidad para Bogotá para intercambiar experiencias a nivel mundial con ciudades que están enfrentando los retos de reactivación post-Covid. El estudio no pretende proponer un ‘ranking’ de ciudades, sino contribuir a la discusión sobre las políticas públicas que podrían ser eficaces para lograr una reactivación económica y social pospandemia sostenible y resiliente", aclararon.



Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico emitió un comunicado en el que expresó que "el Banco Mundial, a través del Tokyo Development Learning Center (TDLC), realiza una investigación para identificar las experiencias exitosas de los gobiernos municipales para promover la recuperación después de la pandemia por COVID-19 y cómo lo hicieron".

