Este es el proceso para agendar una visita en el Banco de la República: paso a paso

Uno de los planes más característicos de la ciudad de Bogotá es conocer acerca de cómo se maneja la economía, la moneda y los datos valorativos frente al panorama financiero. Es por esto que, el Banco de la República tiene sus puertas abiertas a todas las personas que buscan instruirse frente a este tema.



Si usted está interesado en aprender y conocer sobre cómo funciona este universo, le contamos cómo puede agendar una visita guiada.



En las visitas guiadas en la Red Cultural del Banco de la República, todos y cada uno de los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones temporales y permanentes que se encuentran allí.



Cabe señalar que el recorrido tiene el nombre “La Exhibición Monetaria Interactiva (EMI)”. Allí las actividades están dirigidas principalmente a las instituciones educativas, personas especializadas en temas relacionados con la banca central, además de, turistas.



Conforme con la página oficial del Banco de la República, “es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central”.



Sin embargo, cuenta con un espacio para el aprendizaje, por esto hay exhibiciones interactivas en las que las personas externas pueden participar.



Al cierre de 2022, el promedio de producción anual de billetes para los últimos 10 años fue de 1.088 millones de piezas. Foto: Cortesía Banco de la República

¡Tenga en cuenta! Información importante para antes de pedir la cita



Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá (carrera 7a. con Calle 13), Foto: El Tiempo / cortesía

De acuerdo con la página oficial del Banco de la República, usted debe seguir las siguientes instrucciones y políticas para que su visita al recinto sea todo un éxito.



- El espacio cultural, que brinda el Banco de la República, tiene cierres periódicos y cierres temporales, de manera que antes de visitar, usted debe consultar el calendario de cierres.



- El proceso para realizar una visita en el Banco de la República debe estar gestionado por un encargado representante de la institución. Puede ser un docente.



- Debe tener claro que los horarios en los que puede llevar a cabo la visita son de 8:00 a. m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.



Cabe señalar que, al recinto, solo puede ingresar un grupo por horario, es decir, se debe hacer una previa reserva. Un solo grupo por horario, previa reserva.



- No olvide que la visita a este sitio no tiene ningún costo.



- La cantidad de personas que pueden efectuar la visita por grupo son de 20 a 37 personas. Entre ellas se incluye el docente o los encargados de liderar la actividad.

Paso a paso para agendar una visita al Banco de la República



1. Para ingresar al lugar, todas las personas deben tener muy en cuenta que es indispensable descargar y diligenciar el formulario de reserva de la visita. Este se encuentra en la página oficial del Banco de la República.



Para descargar el documento lo primero que debe hacer es ingresar a la página del Banco de la República. Luego, escribe en la barra de búsqueda la palabra “visita”, y automáticamente encontrará toda la información disponible, además de un link que le permitirá descargar el documento de reserva.



Debe registrar con exactitud la información que le solicitan.



A continuación, podrá identificar una imagen que le ayudará a identificar cómo descargar el documento requerido.

De esta manera se ve el paso a paso en la página oficial del Banco de la República para descargar el documento. Foto: Captura de pantalla de la página oficial del Banco de la República.

2. El formulario se debe enviar al siguiente correo electrónico: bogota.emi@banrep.gov.co.





3. A lo largo de cinco días hábiles, a su correo le llegará una respuesta. Allí se le indicará la fecha y la hora de la visita.



4. Con el propósito de confirmar la asistencia, usted debe responder al correo bogota.emi@banrep.gov.co, que efectivamente asistirá y que ha entendido la información. Si por alguna razón presenta alguna duda, comuníquese por ese medio.



Además, puede contactarse con la entidad de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:15 p.m. a los teléfonos (571) 220 3795 - (571) 220 3796; o al correo electrónico: bogota.emi@banrep.gov.co.

Conozca las reglas del lugar

Como en la mayoría de establecimientos públicos, existen algunas reglas las cuales se deben respetar. Conozca algunas.



- Tener documento de identificación vigente.



- Durante el recorrido, no se permite la presencia de objetos personales. De manera que el establecimiento cuenta con casilleros a la entrada.

Barranquilleros reclaman la moneda conmemorativa de 20 mil pesos en el Banco de la República vía cita electrónica. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

- Todos los asistentes deben portar el carné de la EPS o seguro vigente.



- El grupo debe llegar aproximadamente 15 minutos antes de la hora programada, (en el caso de que una persona llegue luego de que se haya dado el ingreso, no podrá entrar).



- Está prohibido el uso de sustancias alcohólicas y psicoactivas.



- Tenga en cuenta que, durante el recorrido, el grupo será guiado por un funcionario del Banco de República, por lo que internamente él dará algunas instrucciones, y usted debe ajustarse a ellas.

Actividades que están disponibles en el Banco de la República



Además de Banco de la República, en Bogotá existen algunos sitios con los que podrá aprender acerca de la historia y la identidad de Colombia.



Entre ellos está el Museo de Arte Miguel Urrutia - MAMU, la Casa Republicana, el Museo Botero, el Museo Casa de Moneda y la Casa Gómez Campuzano, así como el Museo del Oro y más.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

