Comienza simulacro: las primeras horas de Bogotá confinada

En completa normalidad y bastante vacía amaneció Bogotá en sus primera horas del desarrollo del simulacro de aislamiento obligatorio que se desarrollará todo este fin de semana en la capital y en cinco departamentos más.

​

La medida comenzó a regir a las 0:00 horas de este viernes e irá hasta las 11:59 p. m. del lunes. Llueve y el cielo tardó en despejar.



Algunas estaciones de TransMilenio están funcionando pero se observa poca afluencia de usuarios. De hecho, se sabe que TransMilenio está reportando reducciones del 87 % en validaciones en troncales y del 77 % en dual.



Algunas estaciones están habilitadas para que las personas que tienen permiso de circular en la ciudad durante el simulacro puedan llegar a sus puestos de trabajo. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Así mismo, en la Terminal de Transporte de Salitre algunos de los pasajeros que llegaron durante la madrugada en la capital intentan buscar servicio de taxi para poder llegar hasta sus hogares. "Yo estoy esperando a que llegue un taxi pero no pasa nada y no tengo un celular para llamar el servicio por aplicación", dijo un hombre visiblemente confundido.



Otras personas se quedaron estancadas en las terminales de transporte debido a que no pudieron tomar un trasbordo para llegar a sus destinos. "Estamos esperando si algún carro particular nos presta el servicio".

En la calle 80, en el puente de Guadua, también está disminuida la movilidad y hay presencia de Policía de Tránsito y Ejército llevando a cabo controles y verificando que se esté dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto.



En Corabastos ya comenzó el abastecimiento de alimentos para surtir a la ciudadanía. En estos momentos la Superintendendencia de Industria y Comercio hace recorridos para verificar que no se esté abusando con los precios.

La medida del simulacro comenzó a funcionar a las 0:00 horas de este viernes e irá hasta la medianoche del lunes. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Hoy quienes sí están protestando son muchos comerciantes de Ciudad Bolívar. Le piden una ayuda al Distrito ya que sus economías dependen de sus negocios comerciales. "El Decreto nos afecta mucho porque quedaríamos imposibilitados de pagar los arriendos.Si nos cierran por un mes quebramos".

En los sectores residenciales se ven muy pocas personas . Los pocos que se ven transitando están en compañía de sus mascotas.

