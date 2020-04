Pico y género: 104 mujeres sancionadas y denuncias de comunidad trans

El primer día de ‘pico y género’ cerró con 104 mujeres sancionadas por salir en el día que no les correspondía, con largas filas de hombres en los supermercados y con denuncias de la comunidad trans por presuntos abusos de la fuerza pública.



La medida, propuesta por la alcaldesa Claudia López, pretende controlar mejor el flujo de personas que salen a abastacerse y, así, evitar aglomeraciones y evasiones al aislamiento. La regla dice que las mujeres podrán salir en días pares y los hombres, en días impares. Además, se les indicó a las personas trans que podrían circular según su identidad de género.

“Arrancamos bien con la restricción de género para realizar compras de mercado y diligencias notariales o bancarias en la ciudad de Bogotá, puntos críticos en donde estábamos teniendo aglomeraciones y largas filas. Mañana nos corresponde a los hombres portarnos bien y quedarnos en casa”, afirmó, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Sin embargo, en un sondeo hecho por EL TIEMPO, los ciudadanos aseguraron que “no hubo mayor diferencia” en otros barrios. “Vi mujeres en la calle como si nada. Varias en grupos o con su pareja. La Policía pasaba por el lado y ni siquiera las pararon”, trinó John Jairo Palacio.

Por otra parte, colectivos trans y LGBTI siguieron cuestionando la idoneidad de la medida. A pesar de que el Distrito fue enfático en que no se permitirían abusos ni discriminaciones contra la diversidad sexual y que el documento de identidad no sería exigido como elemento probatorio de ser de uno u otro género, la comunidad manifiesta temor.



“El decreto tiene un efecto discriminatorio en contra de las personas trans, no binarias, al exponernos a situaciones de abuso policial y discriminación basada en su identidad y expresión de género”, manifestó la Red Comunitaria Trans.



Lo cierto es que la Policía sí puede hacer requisas. Pero con reglas: el procedimiento lo debe hacer un funcionario del mismo género con el que se identifique la persona. Este lunes además, la Secretaría de Gobierno y el comandante de la Mebog, Óscar Gómez Heredia, se reunieron con organizaciones LGBTI para concertar. De acuerdo con la entidad, se acordó “un protocolo para la Policía en la aplicación de la medida”.

Otro asunto fueron las dudas frente a la medida. Varios lectores de este diario le consultaron a los periodistas en qué casos aplicaba o no la norma. Vale aclarar que el ‘pico y género’ es para organizar las salidas por abastecimiento, servicios bancarios y procesos notariales. Hay excepción para sacar a las mascotas, para ir a trabajar (si está contemplado en las excepciones), si tiene que ir al médico o si es cuidador de un menor o de un adulto mayor.



Al final, la idoneidad de la medida se ha puesto en duda en países como Perú, que el viernes derogó la restricción por alternancia de género. Martín Vizcarra, presidente del Perú, reconoció que la estrategia no había sido efectiva y, por tanto, no tenía sentido mantenerla.



