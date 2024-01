'Tenemos controlados todos los incendios': balance del alcalde Carlos F. Galán

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) El Cable, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Paula Henao​, directora del cuerpo oficial de Bomberos; el brigadier general, Rodolfo Morales, comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, entre otros funcionarios, dieron un balance de los incendios en la ciudad y aseguraron que ya están controlados.



Galán aseguró que el incendio en el cerro El Cable ya está liquidado, pero que Bomberos y Defensa Civil continúan pendientes. Sin embargo, aseguró que esta emergencia, la de Entrenubes y quebrada La Vieja son los más críticos y que dejan grandes afectaciones.



"Se hicieron 725 descargas de agua en Bogotá para apagar los incendios. En El Cable hubo cerca de 805 personas atendiendo la emergencia, en Entrenubes, 245 y en quebrada La Vieja, cerca de 385. Fue una labor titánica", indicó el mandatario local.



De igualmanera, el alcalde informó que ya hay una hipótesis de la causa de los incendios en El Cable y quebrada La Vieja, y continuarán con las investigaciones de estos dos y del de Entrenubes.



Galán también informó que a la fecha, se han presentado 136 incendios en Bogotá y se prevee que pueden haber muchos más en febrero, por eso, habrá una coordinación entre Bomberos, Defensa Civil, Policía y Ejército Nacional.



Según el reporte, 15 personas resultaron lesionadas en medio de la atención de incendios; no obstante, la mayoría ya regresaron a sus casas y otras continúan siendo atendidas. No hubo casos graves.



Por ahora, el pico y placa los sábados y el solidario, no se levantará, pues esto depende del registro de calidad del aire del Iboca. En caso de que hayan cambios, se informará previamente.



"El Iboca lo estamos monitoreando cada hora, ha habido mejoras, la tendencia es positiva y esperamos poder tomar una decisión que permita levantar las restricciones en los próximos días, pero eso dependerá de la medición de la calidad del aire", indicó Galán.

Para restaurar los cerros, habrá una articulación entre la Alcaldía de Bogotá y sus entidades, y la Car Cundinamarca.



Por su parte, Paula Henao, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos dijo que aunque ya los incendios están controlados, desde la entidad están trabajando en la planeación y las acciones preventivas con la comunidad para evitar que estos incidentes se vuelvan a presentar.



"Tenemos que anticiparnos a las emergencias de manera institucional, para esto estamos elaborando acciones de convenios interadministrativos con la Defensa Civil y bomberos voluntarios para tener vigías que nos puedan ayudar a verificar y a través de las brigadas forestales poder hacer recorridos anticipados que nos permitan poder identificar posibles focos o puntos calientes que puedan generar un incendio forestal", puntualizó Henao.



Y le recordó la ciudadanía que es importante no generar quemas, fogatas, colillas de cigarrillo, ya que esto puede propagar incendios.

Respecto al agua, el alcalde dijo que hay un nivel bajo en los embalses y "se está haciendo un esfuerzo y una operación particular para que a través del sistema norte, el de Tibitoc, se pueda apoyar el sistema Chingaza y de esa forma garantizar el agua para Bogotá".



Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para reducir el consumo de agua, ya que hay un aumento cerca de un metro cúbico por segundo en el consumo de este recurso en el último mes y eso no es una buena tendencia, por lo que se debe trabajar en reducir ese consumo.



"En este momento Bogotá tiene, como estamos y si no aumenta ese consumo y si logramos reducirlo como he planteado, la posibilidad de garantizar el suministro de agua durante el fenómeno de El Niño", indicó Galán.

