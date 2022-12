El Distrito presentó los resultados operativos de seguridad durante el Plan Navidad en Bogotá. En el último mes las autoridades reforzaron las estrategias en materia de seguridad y convivencia a lo largo y ancho de la ciudad, lo que permitió la captura de 928 personas, de las cuales 808 fueron en flagrancia y 120 por orden judicial. Así mismo, se incautaron 87.129 gr estupefacientes; 7.010 armas corto punzantes; 83 armas de letalidad reducida y 51 armas de fuego.

El balance fue entregado por el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, el Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, Brigadier General, Rodolfo Morales, el Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Coronel Herbert Benavidez y el Subsecretario de Salud Pública, Manuel González.

En los operativos realizados en las diferentes localidades se lograron recuperar 115 celulares y 22 automotores y se cerraron 99 establecimientos de comercio. Además 122 especies animales fueron controladas y se le restablecieron sus derechos a 67 niños, niñas y adolescentes.



En el marco de este Plan también fueron incautados 1.052 kilos de pólvora. Desafortunadamente 45 personas han resultado lesionadas por manipulación de pólvora (30 adultos y 15 niños, niñas y adolescentes).

También fueron incautadas 10.662 botellas de licor adulterado y 1.650 litros destruidos. 56 personas resultaron afectadas por su consumo (41 hombres y 15 mujeres) y a la fecha lamentablemente van 38 personas fallecidas por causa de este tipo de bebidas alcohólicas ilegales, de los cuales 2 son de Soacha (la prueba se confirmó en el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá).

Las principales marcas adulteradas involucradas en alertas sanitarias son el aperitivo “Rey de reyes” y el aguardiente “Cabañita”. “Para este fin de semana específicamente reforzaremos con la Fuerza Pública muchas de las acciones en el marco del Plan Navidad. Serán 5700 integrantes de la Policía que estarán desplegados en las calles en distintas actividades de seguridad y prevención de delitos en por todo Bogotá. Hacemos un llamado a la tolerancia y al consumo moderado de alcohol, situaciones que por esta época suelen dañar esos momentos de celebración y encuentro con amigos y familia”, resaltó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto.

Plan para Navidad y fin de año

Cerca de 5.700 policías estarán dispuestos para las múltiples actividades de prevención, seguridad, movilidad, turismo y lucha contra delitos, durante las celebraciones de Navidad y fin de año.



De estos 3.442 uniformados que hacen parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantarán acciones de prevención, disuasión y de control de delitos en las calles con especial atención en riñas, pues en estas festividades decembrinas la ciudad ha experimentado, de manera histórica, un aumento en los delitos que atentan contra la vida, especialmente durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.



1.400 de los nuevos policías estarán distribuidos en Transmilenio, sectores comerciales, sitios turísticos, zonas de rumba y en un escuadrón anti-riña y antiatraco. También 470 policías en bicicleta estarán desplegados en las ciclo-rutas de la capital controlando y vigilando distintos sectores residenciales, religiosos, turísticos y comerciales.

Se seguirán reforzando los operativos de inspección y vigilancia en los establecimientos de comercio y los controles en los barrios, recorridos con la patrulla púrpura, registro a personas, solicitud de antecedentes, planes contra la pólvora y licor adulterado, trabajo integral en el SITP en horarios críticos y plan guitarra.



“En el último mes hemos venido haciendo un esfuerzo importante en zonas de comercio y el transporte masivo, y ahora uno especial en los temas de intolerancia, teniendo en cuenta que este fin de semana de la Navidad comparativamente con años anteriores en promedio se atienden cerca de 3.000 motivos de riñas y 300 personas lesionadas, producto de la ingesta desmesurada de alcohol y de problemas que se presentan entre familiares y amigos” informó el Coronel Herbert Benavidez, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Por su parte, el Brigadier General del Ejército, Rodolfo Morales, destacó el trabajo articulado con la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: “De manera conjunta, mantenemos nuestros puestos de control en los principales corredores viales de la ciudad, brindamos seguridad en senderos ecológicos y continuamos realizando patrullajes mixtos con nuestra Policía en puntos focalizados de la ciudad”.



Finalmente, el Subsecretario de Salud Pública, Manuel González, aseguró en el marco del Plan Navidad se seguirán reforzando los controles para evitar la venta y consumo de licor adulterado. “Se intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria de bebidas alcohólicas, desde mediados de noviembre y durante toda la temporada y se implementó la respuesta por parte del Distrito para evitar riesgos de salud.



Como parte de ese proceso, desde la Secretaría de Salud vigilamos con todas las instituciones de Bogotá, posibles intoxicaciones de personas con metanol; por esto, pudimos identificar el brote que se presenta en la ciudad por licor adulterado y dimos una rápida respuesta”, expresó el funcionario.

Recomendaciones

*No comprar, usar o manipular ningún tipo de pólvora. Ninguna pólvora es inofensiva.

*En caso de quemadura, lave la zona lesionada con agua fría o helada, no use cremas, ungüentos o remedios caseros. Acuda de inmediato al centro médico más cercano.



*Si se forman ampollas por quemaduras, no se deben reventar.



*Si se produce un accidente buscar atención de salud o si tienen una emergencia comunicarse con la Línea 123.



*A los padres, madres y cuidadores que supervisen y acompañen a menores de edad. Estar muy atentos a los menores de cinco años para evitar que introduzcan en su boca pólvora o elementos peligrosos.



*No comprar bebidas alcohólicas en la calle ni aceptar de desconocidos.



*Desconfiar de los precios más bajos de los que regularmente se encuentran en el mercado.



*Al comprar bebidas alcohólicas hacerlo únicamente en sitios legales y de confianza.



*Revisar los envases y el rotulado antes de consumir las bebidas alcohólicas y una vez consumida la bebida alcohólica destruya la etiqueta.



* Moderar el volumen durante las fiestas, el ruido incomoda a los vecinos.



*Moderar en el consumo de bebidas alcohólicas.



*Acudir al diálogo para evitar confrontaciones violentas.



*Al salir de vacaciones revisar que las puertas y ventanas queden cerradas.



*Si detectan presencia de extraños, llamar a la Policía del cuadrante más cercano.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD