La mirada de los expertos al primer año de gobierno de Claudia López

No fue un año fácil para gobernar. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no solo tuvo que hacerle frente a una pandemia que generó desempleo, pobreza y graves retrasos en la ciudad, sino, a la par, recibir toda clase de críticas a través de las redes sociales.



Pese a esto, expertos de diferentes ámbitos de la vida pública analizaron cuáles fueron los aciertos de la mandataria y cuáles deberían ser sus prioridades en 2021. La mayoría de ellos centraron sus análisis en el manejo de la pandemia, es obvio.

(Le puede interesar: ‘No nos faltó sino un meteorito’: Claudia López)

Eduardo Behrentz, analista y vicerrector de Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de los Andes, quien acepta que gobernar en medio de una crisis sanitaria no es nada fácil, considera que uno de los principales desaciertos de López fue la implementación prematura de la cuarentena con la llegada del covid-19 a la capital. “Duramos muchos meses con la economía cerrada en un momento en que las tasas de contagio eran muy bajas, si se les compara con las de ahora”.

El experto señala que el costo económico de la decisión ha sido muy alto. “La cuarentena es una medida de contingencia reservada para los momentos más críticos de la epidemia. Hubo un desgaste en las medidas de control”.



Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá y quien mantuvo posiciones firmes sobre la actual administración, opina en cambio que “reaccionó rápido y, después de minimizar el covid-19, lideró la medida de cuarentena. Eso influyó para que el Gobierno Nacional decidiera implementar el aislamiento obligatorio”.



En todo esto coincide el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino. “En este año se puso en juego, literalmente, la vida. La alcaldesa se adaptó al cambio y tomó medidas cuando había que tomarlas. Tuvo liderazgo. No vimos escenas como muertos en las calles, como en otras ciudades del mundo. Las unidades de cuidado intensivo (UCI) no colapsaron”.



Sin embargo, otros, como el urbanista Mario Noriega, opinan que uno de los dilemas de López para el 2021 será tomar una decisión en cuanto a priorizar la economía o la vida. “Creo que todavía no lo ha resuelto”.



Cambiando de tema, el otro reto de la alcaldesa será el de convencer a la ciudadanía de que el proyecto del corredor verde en la carrera 7.ª realmente contempla cambios de fondo respecto al proyecto de la pasada administración.



“Creo que fue un gran desacierto congelar el proyecto de TransMilenio por la 7.ª. Llegar al poder para deshacer lo que dejó la anterior administración no es un buen ejercicio del poder público. Se debería romper con esa dinámica. Quien dejó el proyecto fue elegido democráticamente y además no hubo cambios de fondo”, dijo Behrentz.



Para Galán, decir que el corredor verde de la 7.ª no es un TransMilenio es erróneo. “Los gobernantes deben respetar sus promesas de campaña y si cambian de parecer, deben hacerlo de frente, reconocerlo y explicar por qué cambiaron de opinión”.

(Entrevista: ¿El Corredor Verde es lo mismo que TransMilenio?: El IDU responde)

Noriega precisó que López tendrá que definir si seguir concentrando la movilidad de la ciudad en el bus o apostarle a la multimodalidad. “Por lo que propone en el corredor verde de la 7.ª y las otras troncales que tiene en proceso, es evidente que su preferencia, y lo único que quiere dejar como legado de su gestión, es el modo bus”.



Otro reto de la mandataria de la ciudad, según los expertos, en dejar de utilizar las redes sociales para comunicar decisiones importantes para la ciudad. “Me gustaría verla más en debates serios. Necesitamos que resuelva los problemas de inseguridad en vez de ignorar el problema y si el asunto es de percepción, es algo que también tiene que resolver”, dijo Behrentz.



Galán opina que no está bien “lavarse las manos y echarles la culpa a otros cada vez qué hay un problema”, y explicó que López ha minimizado con mensajes contradictorios situaciones graves como las aglomeraciones en el parque Illimaní. “Otro error fue satanizar el comercio formal. Creo que ha fallado en la reactivación económica y en la política de seguridad, y comete el error de comparar el 2019 con el 2020 en cifras”.



Pero no todo son críticas. El equipo de López ha sido aplaudido en varias ocasiones. “Creo que está rodeada de buenos secretarios, personas bien intencionadas, técnicamente sofisticadas. Ella tiene un buen poder de convocatoria y un buen gabinete no es un acierto menor”, dijo Behrentz, quien también dijo que las propuestas de la alcaldesa en temas como la movilidad sostenible han sido importantes.



Y en temas de participación ciudadana, Behrentz cree que su proyecto de gobierno abierto, en el que se consulta permanentemente a la ciudadanía sobre temas importantes, va en la dirección correcta.



Sin embargo, Noriega se cuestiona: “¿Para promover la participación se debe partir de una sectorización nueva o de las comunidades barriales existentes? Por ejemplo, todo indica que hay preferencia por la moda de la ‘ciudad de 15 minutos’, creando 30 distritos nuevos y no basarse en los 1.922 barrios que ya tiene Bogotá”.

(Además: Bogotá tendrá 30 distritos para ser una ‘ciudad de 20 minutos’)

Otro logro que le reconoce Galán es haber montado el esquema de Ingreso Solidario. “Este no tiene precedentes en la ciudad. Sin embargo, no lo deben presentar como una renta básica”.



El presidente del Concejo también resaltó el actuar de López tras las protestas que se desencadenaron después de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez. “Entendió que tenía que reconocer los abusos policiales y pedir que se acabe la impunidad”.



Quienes han trabajado con López saben de su compromiso en varias temáticas importantes para la ciudad.

(Para seguir leyendo: Luis Ernesto Gómez será el Alcalde encargado de Bogotá)

Cancino resalta las políticas públicas que ha impulsado para que exista equidad entre los hombres y las mujeres, para luchar contra el trabajo doméstico no remunerado, por la igualdad salarial y contra la violencia intrafamiliar. “El Sistema Distrital de Cuidado es un apuesta para que las mujeres no sigan cargando con todo el peso de la preparación de las comidas, el cuidados de ancianos y niños, el aseo, temas que se han incrementado mucho más en la pandemia”.



El concejal agregó que el cambio ha comenzado con las dos manzanas de cuidado que ya existen en Ciudad Bolívar y en Bosa. “Incluso en todas las estrategias de reactivación económica se ha tenido en cuenta el enfoque de género. Si vemos las cifras de desempleo, impactan doblemente a las mujeres”. Galán concuerda en que las políticas de mujer y género, cuya construcción inició el gobierno anterior, son un gran avance en esta administración.

(Le contamos: Viaje al interior de las Manzanas de Cuidado en Bogotá)

Cancino también resaltó el compromiso de Claudia López con la paz. “Bogotá es epicentro de un programa territorial participativo que tiene como objetivo que la ciudad sea un epicentro de la paz y la reconciliación”. El concejal explicó que el reto para el próximo año es disminuir las brechas entre el mundo rural y el urbano. “El Concejo Distrital de Paz será discutido el próximo año. Ahí se tendrá que definir cómo es que vamos a resolver los conflictos sin matarnos. Hay que disminuir la tasa de homicidios y los atracos en la ciudad”.



Una de las críticas de Cancino, sin embargo, ha sido contra las expresiones que en ocasiones ha tenido Claudia López cuando se refiere a los problemas generados en el marco de la migración venezolana. “Nunca ha tenido la intención de hacer malos comentarios en contra de poblaciones específicas, pero sí creo que debe tener más cuidado para que hagamos de la comunicación algo apreciativo”.



En materia de urbanismo, Noriega explicó que otro de los dilemas de López para el 2021 será definir si quiere conformar región o seguir densificando a Bogotá. “Parece, por su afán de desarrollar Lagos de Torca, que prefiere seguir concentrando el desarrollo en la capital sin que importe la densificación excesiva”. Para concluir, este experto cree que lo preocupante es que todas las decisiones de Claudia López siempre miran hacia ‘volver a la antigua normalidad’, y no a trascender la pandemia y ver las posibilidades de cambio que ofrece la crisis actual.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ