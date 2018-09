11.000 personas asistieron a la Feria de Emprendimento en la ciudad

Ayer finalizó la primera versión del Festival del Emprendimiento, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, a la que asistieron más de 11.000 emprendedores, los cuales participaron en jornadas académicas y talleres temáticos.

A su vez se realizó la 14ª edición de la Feria de Jóvenes Empresarios, con la asistencia de 140 emprendedores menores de 35 años que mostraron sus productos y servicios.

El festival, que se desarrollo en el Centro Empresarial Salitre , estuvo abierto al público desde el 27 al 29 de septiembre. Los emprendimientos destacados de la muestra fue el sector agroindustrial, con 27 empresas; seguido de las tecnologías de la información (TIC), con 24. Así mismo, el de servicios empresariales, con 18; y de la moda, con 15.



Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, comentó que esta muestra representa el creciente interés de la ciudad por crear empresa, desde la formalidad y con las mejores herramientas.



"Desde la Cámara venimos creando espacios como este en el que las ideas de negocio son protagonistas, y con el que queremos incentivar a los emprendedores a que se atrevan a dar ese salto ”, comentó Castaño.

​

Del total de emprendedores, un grupo de 37 expositores que participó en una rueda de negocios con 15 compradores locales, se pactaron ventas por $400 millones, que esperan ser materializadas en el futuro.

En Bogotá se crean en promedio 70.000 nuevas empresas cada año. Entre la capital y Cundinamarca, aportan el 31% anual del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional.

Se realizó la 14ª edición de la Feria de Jóvenes Empresarios, que contó con la asistencia de 140 jóvenes menores de 35 años donde mostraron sus productos y servicios. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá En Bogotá se crean en promedio unas 70.000 nuevas empresas cada año. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá La Cámara de Comercio de Bogotá viene trabajando en iniciativas que buscan formar a los jóvenes estudiantes de colegios y universidades en metodologías para el diseño de ideas de negocio. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

España, Chile y Taiwna, países invitados.

Algunos de los conferencistas internacionales invitados al Festival del Emprendimiento, hablaron sobre las condiciones que tiene Colombia para que sus habitantes creen empresas y de los factores que éstos deben tener en cuenta a la hora de querer consolidar sus ideas de negocio.



Oliver Lin, CEO del Taiwán Design Center, afirmó que en Colombia debe aprovechar su riqueza cultural. "Estoy impresionado por lo que he visto en Colombia, porque tienen una cultura muy diversa y de bagaje, muy enfocado en la estética. Sin importar si se es de la industria de servicios o de infraestructura, se puede pensar en el diseño, en el valor agregado del diseño", comentó Lin.



Para el italiano, Massimo Morbiato, director de la empresa EZ Lab, la juventud tiene un potencial en desarrollo en el mundo de la tecnología, que no solo se concentra en Silicon Valley. "No hay que pensar en un espacio afuera. Hay mucho potencial para hacerlo acá, y las oportunidades se están generando. Las nuevas generaciones tienen la posibilidad de hacer grandes cosas con la tecnología, y sectores como el agro pueden verse beneficiados", agregó Morbiato.



De igual forma, Alejandra Mustaki, presidente Asociación de Emprendedores de Chile

informó que son cada vez más los emprendedores que busquen ser parte de más redes y gremios propios. "Los jóvenes deben conocer a otras personas que sean proactivos pata obtener conocimiento que les muestre qué pasa en su industria y en su entorno", señaló.

Emprendimiento en las aulas

Durante el Festival del Emprendimiento y con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se realizó el bootcamp, “3DE, Tres Días de Emprendimiento”, un ejercicio donde 16 equipos integrados cada uno por jóvenes universitarios de distintas facultades y de diferentes entidades educativas, trabajaron en la formulación de ideas de negocio que pudieran responder a unas necesidades específicas del entorno.



En total, cinco equipos fueron los ganadores y se hicieron acreedores a varios premios que consisten en formación empresarial y acompañamiento especializado para materializar sus ideas de negocio.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET

En Facebook: El Tiempo Bogotá