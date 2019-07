Fueron vandalizados 18 vehículos durante el paro en Bogotá

Tal como lo habían anunciado, un sector del gremio de taxistas salió este miércoles desde temprano a concentrarse en diferentes puntos de Bogotá. La justificación era la misma de los últimos cuatro paros: si es ilegal que un conductor de un vehículo particular preste un servicio de transporte de pasajeros, ¿por qué el Gobierno Nacional no regula las aplicaciones móviles que permiten que eso sea posible?.

Y a eso le sumaron otros puntos: claridad frente a la chatarrización de taxis viejos para comprar nuevos, definir el futuro de los cupos y frenar lo que ellos llaman ‘abuso’ en la imposición de comparendos por asuntos como falta de sellos de revisión manual de las empresas, vigencia del tarjetón o por la revisión de los taxímetros que, según dicen, no hacen de manera oficial en ningún punto de la ciudad.



Con esas peticiones, los taxistas se reunieron desde las cinco de la mañana en el estadio de Techo, El Tunal, calle 170, Suba y Engativá.

No pasó mucho tiempo para que comenzaran los primeros bloqueos de las vías y, lo más lamentable, las agresiones de unos pocos en contra de conductores del servicio de taxi que no querían unirse a las protestas. En la calle 170, los transeúntes presenciaron cómo unos 16 manifestantes pararon a un compañero suyo y a punta de ofensas y chiflidos lo instaban a unirse a la jornada. “¡Colabore!, ¡colabore!”, le gritaban sin importar que transportara a un ciudadano.



En grupos y usando pitos y pancartas realizaron bloqueos en el sector de Engativá, la autopista Norte y algunas vías en Kennedy. Cerca de las 7 de la mañana, las agresiones contra ‘amarillos’ se tornaron más violentas en Suba. Dos taxistas quedaron encerrados entre los manifestantes y sus vehículos fueron vandalizados en medio de improperios. “Oiga, muerto de hambre, no sabe que hoy hay paro. O quiere que le rompamos ese carro” eran algunas de las frases que iban y venían.



Mientras tanto, en El Tunal, manifestantes arremetieron en contra de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y le pincharon dos llantas.

En los portales Norte y Suba, en la avenida de las Américas con 68, entre otros puntos, varias rutas del SITP suspendieron el servicio de forma intermitente. La Secretaría de Movilidad pudo identificar, mediante cámaras, 178 taxis de los que transitaban en la marcha, y 67 de ellos no estaban inscritos en el Sistema Integrado de Registro de Conductores (Sirc).



Así mismo, en vía se impusieron 90 comparendos por causas como no portar tarjetón vigente, no tener placa, obstaculizar una calzada o carril o incumplir la restricción de pico y placa. Durante la jornada hubo 18 vehículos vandalizados, entre SITP, privados y de la Policía. Dos motos de esta institución fueron destruidas por los manifestantes.

1.200 policías y gestores de convivencia lidiaron con toda esta situación. Al final, cuatro personas fueron capturadas por actos de vandalismo.



Las marchas terminaron sobre las 4 de la tarde en las instalaciones de la Procuraduría General, con unas sesenta personas aproximadamente, que se retiraron de manera pacífica.

BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET