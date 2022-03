Este martes, en el corte de cuentas de sus dos primeros años de gobierno, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se comprometió a dejar al final de su administración “a la mitad de camino” la construcción de la primera línea del metro, megaproyecto que debe entrar a operar en 2028.

La mandataria dijo que “ya están listas” las obras de las 58 interferencias de las redes de servicios públicos, se adelantan las obras del intercambiador vial de la calle 72 con Caracas y la adecuación del patio taller, que va en un 13 por ciento. Igualmente, se avanza en la compra de 1.500 predios para la construcción de los 24 km de viaducto por donde transitarán los trenes y 16 estaciones.



Este fue el primero de 16 compromisos a los que se refirió López y entre los cuales están la construcción de colegios, mejorar y ampliar estaciones de TransMilenio, el corredor verde por la carrera Séptima, acelerar el desarrollo vial y la construcción de andenes, mejorar la infraestructura de seguridad, aumentar la inclusión productiva, una política para superar la pobreza, el sistema de cuidado, fortalecer la red de salud, facilitar la adquisición de vivienda, destrabar los elefantes blancos (de 53 obras priorizadas se concluyeron 12) y un modelo de modelo de ordenamiento territorial (el POT, que fue expedido en diciembre por decreto).



La mandataria señaló que en estos dos años no se implementó uno sino tres planes de gobierno: “el que inscribimos ante la Registraduría; el que nos puso a hacer la pandemia (...) y del estallido social”.



Aseguró que se invirtieron 4,2 billones de pesos en la atención de la pandemia y se han ejecutado más de 54 billones (50 billones de ellos corresponden al plan de desarrollo), que las UCI pasaron de 935 a 2.727, se hicieron más de 1,2 millones de pruebas contra el covid-19 y la ciudad tiene una cobertura en vacunación del 94 por ciento.

En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expedido por decreto a finales de diciembre pasado, López indicó que el Distrito expidió el POT más verde y social de la historia de Bogotá, que amplia la estructura ecológica principal en un 30 por ciento (pasando de 94.000 a 124.000 hectáreas), protege los humedales y expande su área en un 20 por ciento, y protege al ciento por ciento la reserva Thomas Van der Hammen.



No obstante, la mandataria reconoció que de las 300 promesas de gobierno, dos no se pudieron cumplir. Ella son: frenar la construcción de TransMilenio por la avenida 68. Dijo que fue porque ya había quedado lista la licitación al final de la anterior administración, pese a que ella pidió después de resultar electa que esto no se hiciera.



La otra promesa que no cumplió fue la no extensión del pico y placa. La restricción se amplió debido al número de frentes de obra que se están abriendo en la ciudad, y que llegarán este año a 500.



En el balance de los dos años de la administración de Claudia López además se creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, mediante el cual 1 millón de hogares pobres y vulnerables fueron beneficiados con transferencias monetarias, en asocio con el Gobierno Nacional. También se entregaron más de 190.000 subsidios en especie (kits de alimentos y aseo) y más de 45.000 hogares fueron apoyados con subsidios de arriendo.

Así mismo, 31.000 mujeres fueron atendidas a través de la Línea Púrpura; y más de 26 mil mujeres a través de servicios como DUPLAS, casas refugio y casas de oportunidades.



En el tema de educación, destacó que cerca de 800.000 estudiantes de colegios públicos continuaron sus procesos de aprendizaje en los hogares, gracias a la estrategia ‘Aprende en casa’, que contó con el apoyo de Canal Capital, y se entregaron más de 105.000 tabletas a estudiantes en condición de vulnerabilidad.



En lo referente a reactivación económica, se lanzó el programa Bogotá a Cielo Abierto, con casi 9.000 unidades productivas participantes; se implementaron 84 kilómetros de ciclorrutas temporales; y a través al plan Marshall se dieron facilidades e incentivos para pago de impuestos distritales.



Igualmente, unas 40.000 unidades productivas fueron apoyadas con "habilidades digitales" para enfrentar los retos que dejó la pandemia; más de 7.290 micro y medianas empresas o emprendimientos se beneficiaron con el programa Bogotá Local y más de 290 agrupaciones de la industria cultural y creativa beneficiadas con Es Cultura Local.



Sobre el tema de seguridad, la mandataria dijo que el compromiso fue aumentar el pie de fuerza en 2.000 policías y que ya se han incorporado más de 3.300 policías. En materia de operatividad destacó que se desarticularon 198 bandas criminares y se lograron 1.031 capturas, se incautaron más de 200 mil armas, y se tienen 157 Frentes de Seguridad y 840 redes CUIDAdanas.



REDACCIÓN BOGOTÁ