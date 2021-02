Balacera en el centro de Bogotá terminó con un delincuente muerto

En balacera terminó una persecución a un grupo de delincuentes en el centro de Bogotá. Los vecinos del barrio Panamericano, en la localidad de Los Mártires, denunciaron los momentos de terror que vivieron en la madrugada de este viernes.



El violento episodio tuvo como antecedente el robo de un vehículo en el sector de La Igualdad. "Estaba en la intersección del 'Pare'. Un sujeto que va cruzando la calle me encañona, me dice que abra las puertas y se suben dos personas que me envían a la parte de atrás y me amenazan con una navaja. Una mujer toma mi celular y empieza a quitar el sistema de rastreo del carro. Se llevaron el carro y me dejan tirado en un potrero", le contó la víctima a CITY TV y aseguró que sus victimarios eran personas jóvenes.

En cuanto pudo recuperarse, el hombre llamó a un familiar, que lo apoyó con el apagado remoto del carro que, en ese momento, ya estaba en el centro de Bogotá, en la carrera 27 a con calle 24b.



El vehículo empezó a sonar la alarma, lo que alertó a los vecinos, que llamaron a la Policía. Cuando los uniformados llegaron, el grupo de delincuentes estaba tratando de mover el vehículo. Eran cerca de las 2 a.m. de este viernes.



"Estaban desvalijando el carro cuando la Policía los sorprendió", contó un vecino, quien, además, denunció que en el barrio Panamericana, "hemos sufrido atracos, robos en edificios, hoy fue un robo de un carro. Desde la comunidad estamos organizados con la Policía, pero necesitamos más apoyo: este sector se ha vuelto invivible".

Al verse sorprendidos, los delincuentes trataron de huir. En medio de la persecución, hubo un cruce de disparos entre ellos y las autoridades.



Uno de los hombres tomó otro vehículo en el que trató de escapar. Pero, a los pocos metros, se estrelló contra una casa y falleció, producto del impacto sumado a las heridas de arma de fuego.

La mujer, dice la víctima, quedó herida con una bala en la columna y otro de los hombres, con una bala en una pierna.



"La patrulla acudió a un llamado de la comunidad y los hechos en este momento son materia de investigación", manifestó el Coronel Jeisson López, Oficial de Inspección de la Policía



En el momento, Unidades de Criminalística están inspeccionando la escena.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y Edwin Sua, periodistas de CITY TV.