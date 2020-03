Baja el hurto, pero suben los homicidios en Bogotá

Una noticia agridulce tuvo la Administración Distrital con las últimas cifras de comisión de delitos en Bogotá. Mientras que el hurto en todas sus modalidades presentó una importante caída, el homicidio vuelve a crecer, después de un mes de alivio.



Así, de enero a febrero, los hurtos a personas cayeron significativamente de 11.348 a 7.566 casos, para una reducción del 33 por ciento, la cifra más baja en dos años. Pero los homicidios subieron de 78 a 93 casos.

Si bien los resultados son alentadores en cuanto a hurto, sobre todo frente al cumplimiento de la promesa de campaña de la alcaldesa Claudia López de atacar de manera frontal este delito, también dejan preocupaciones respecto al homicidio, pero, sobre todo, retos hacia los próximos meses en ambos frentes. ¿Cómo mantener los buenos resultados en hurto? ¿Y cómo atajar los asesinatos?



El comparativo de enero y febrero de 2018 frente al mismo periodo de 2019, según el reporte de la Secretaría de Seguridad, indica que la mayor reducción de los hurtos se presentó en el comercio. Se pasó de 3.061 casos a apenas 1.679, para una disminución del 45,1 por ciento.



El otro indicador a la baja que se destaca es el hurto en residencias, que cayó de 1.636 en los primeros dos meses de 2018 a 1.390 en el primer bimestre de 2020.



Una situación distinta se vive con los homicidios. El resultado negativo revelado este miércoles no solo contrasta con la disminución de 7,2 por ciento registrada en enero, sino además porque aparece en un momento en que se vienen dando fuertes golpes a bandas de microtráfico señaladas de ser responsables de casos de muertes violentas.



También es preocupante porque este delito se concentra en seis localidades: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy, Los Mártires, Bosa y San Cristóbal. Hugo Acero, secretario de Seguridad, habla sobre la actual situación.

‘Seis localidades concentran más del 70 % de homicidios’

Los resultados son agridulces, por un lado hay reducciones en hurto, pero por otro lado aumentan los casos de homicidios...



Por un lado hay un comportamiento positivo, y es que por primera vez en los últimos dos años los hurtos bajan; venían creciendo desde 2018 de manera progresiva y en febrero se logró una reducción muy importante, pasamos de 11.348 casos en enero a 7.566 en febrero.



Igual pasó con los otros tipos de hurto…



El hurto a automotores cae un 6,7 por ciento, al pasar de 594 a 554; el hurto a comercio quizás es el que más cae, de 3.661 casos a 1.679, casi la mitad, el 45 %; el hurto a motocicletas se reduce en un 12 %, pasa de 666 a 586, y el hurto a residencias pasa de 1.636 a 1.390, para una reducción del 15 %. Además, hay una reducción del 17 % en las lesiones personales.



Los hurtos en TransMilenio son un factor importante, ¿qué pasa en ese caso?



En el caso del hurto a celulares hay una proporción importante. Es un factor sobre el cual hemos intervenido con la Policía. En TransMilenio se dio la detención de ‘los Rojos’, una banda dedicada al hurto y ‘cosquilleo’.



Cuántos capturados...



Son ocho. Entre la Fiscalía y la Policía los detuvieron, y los jueces les dictaron medida de aseguramiento. Las pruebas son contundentes.



¿Por qué delitos?



Hay concierto para delinquir, hay organización, estructura y un tema de violencia.

En hurto no es que se hayan hecho grandes capturas, ¿por qué bajó tanto este delito?

Son bandas pequeñas. Hay que continuar la investigación sobre la cadena. Quienes roban celulares en TransMilenio tienen gente que compra, otros almacenan y otros venden en Bogotá o en otras ciudades o fuera del país.



¿La más feliz debe ser la alcaldesa, porque hay resultados en hurtos, un tema que ella prometió en campaña?



Está feliz por los resultados, pero no está tan contenta con el aumento del homicidio.



Ahora el gran reto es sostener la reducción...



Venía creciendo de manera permanente, y no solo logramos quebrarle el espinazo, sino que comenzó a la baja. Eso nos pone un reto importante: mantener esa tendencia a la baja. En el caso de los homicidios también hay un reto grande.



Si se han atacado las estructuras de microtráfico, que son generadoras de homicidios, ¿cómo estos siguen creciendo?



Desde la época del empalme, a final de año, nos llamó la atención el incremento de los homicidios a partir de noviembre. Se pasó de 80 en octubre a 100 en noviembre y a 127 en diciembre. En enero bajó en 6,7 por ciento, pero en febrero, el acumulado de los dos primeros meses del año, se incremento en 29 casos.

Los homicidios que están creciendo son los asociados a estructuras criminales, y esas están asociadas a la venta y distribución de drogas FACEBOOK

TWITTER

En febrero tuvimos un aumento muy fuerte en Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Mártires y Bosa. Junto con una parte pequeña de San Cristóbal, son seis localidades que concentran más del 70 % de los homicidios. Los homicidios que están creciendo son los asociados a estructuras criminales, y esas están asociadas a la venta y distribución de drogas.



¿Qué ha pasado donde han capturado miembros de bandas?



Es el caso de Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Bosa. Después de cada acción se vienen unos días de tranquilidad y ya no es la misma persistencia de homicidios, pero todavía es muy temprano para cantar victoria. Esperamos que en marzo los resultados sean completamente favorables.



¿Cuál es la estrategia para romperle el espinazo al homicidio?



Hay dos: una perseguir, detener y judicializar a los miembros de bandas criminales, y un trabajo para obtener logros frente a los jóvenes que posiblemente pueden ser utilizados por estas bandas o estarían cerca de ellas.



También hay que atacar la gran distribución de drogas, mientras exista seguirán las bandas de microtráfico...



Hemos llegado a un nivel intermedio. Una buen parte de la droga se queda en la ciudad para ser distribuida entre las distintas organizaciones. Hemos mirado eso con el Presidente, la alcaldesa, el consejero de Seguridad y la Policía. Esperamos que en los próximos días nos den una buena cantidad de policías, algo que permita mejorar algunos entornos. Vamos a tratar de tener unidades especiales y de reacción para intervenir determinados sitios.

