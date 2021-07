Si usted es un emprendedor, revise estas ayudas del Distrito

La Alcaldía de Bogotá abrió dos convocatorias para seguir impulsando la recuperación económica en las localidades: con ‘Impulso Local’ apoyará con tres millones de pesos a aquellos que tienen pequeños emprendimientos y de sus ventas dependa diariamente el sustento de su familia, y con ‘Microempresa Local 2.0’, que otorgará 10 millones de pesos a las micro y pequeñas empresas para apoyarlos con el pago de arriendos, capital de trabajo o pago de nómina, según las necesidades de cada una.

“Hicimos dos esfuerzos este año: distinguir al que está arrancando, que tiene poca formalidad y necesita dinero para organizar mejor su emprendimiento, del que ya está formalizado y necesita un capital más amplio para pago de proveedores, o de nómina, por ejemplo. Para ambos casos hay una gran flexibilidad”, expresó la alcaldesa mayor Claudia López.

En el mismo sentido, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, sostuvo que “fue escuchando a los beneficiarios de Bogotá Local el año pasado, el programa de emprendimiento local, que realizamos los ajustes para los programas que estamos anunciando hoy, para ser más pertinentes y más oportunos”.



Adicionalmente, los beneficiarios recibirán del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de recursos de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), formación para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales y asistencia técnica especializada en finanzas, mercadeo, operaciones y estrategia y talento humano, y así puedan mejorar el desarrollo de sus habilidades y hábitos empresariales y digitales y la capacidad de recuperación económica.

Estos dos programas, en los que se invertirán casi 50 mil millones de pesos, hacen parte de Bogotá Local, una estrategia integral de la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales para la reconstrucción de la base de la economía popular desde las 20 localidades, teniendo en cuenta las particularidades y el tejido productivo de cada una. Así se continúa apoyando la recuperación de los sectores y poblaciones más afectadas, por el desempleo y las consecuencias económicas de la pandemia.



El apoyo será principalmente para emprendimientos de mujeres, jóvenes, artistas, trabajadores menos calificados y los microempresarios, a quienes se les ha presentado brechas de acceso a las oportunidades laborales en la ciudad. “Acá estamos para decirles a los microempresarios y pequeños emprendimientos que abran el negocio, cómo les ayudamos, para que ahora que están saliendo adelante y que inician este proceso de reactivación económica con toda en Bogotá y en el país, lo hagan de la mejor manera”, manifestó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Elizabeth Moscoso, una beneficiada, indicó que los microempresarios son “ejemplo de pujanza” por eso reconoció que se necesitan este tipo de apoyos para pagar arriendos, adquirir materiales o insumos, o para pagar la nómina.



Por último la Alcaldesa Mayor agradeció a la ciudadanía por el pago oportuno de sus obligaciones tributarias. “Yo no me cansó de agradecerle todos los días a los hogares, a las familias a los comerciantes y empresarios de Bogotá que a pesar del año tan difícil siguen pagando sus impuestos, pues sin estos impuestos no podríamos dar estos apoyos, por eso los administramos con pulcritud y transparencia”, señaló la mandataria de la capital, quien destacó que en este año tan difícil, Bogotá ya haya cumplido con el 88 % de su meta de recaudo de impuestos.

¿Cómo funciona Microempresa Local 2.0?

Con ‘Microempresa local 2.0’ se le entregará un incentivo de $10 millones a cada microempresario que requiera apoyo para el arriendo, capital de trabajo y/o nómina, y que estén funcionando en las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá, Puente Aranda, Usaquén, Usme, Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Teusaquillo.



Cada microempresa o persona certificada podrá acceder a un máximo de un (1) incentivo. En total serán 1.937 micros y pequeñas empresas beneficiadas por cinco meses.



Requisitos:



Registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá, RUT, tener mínimo un año de funcionamiento y dos empleos directos incluyendo el propietario; factura de servicio público del mes anterior del domicilio principal de la microempresa, entre otros.

¿Cómo funciona Impulso Local?

Con Impulso Local se entregará $3 millones de pesos a los emprendimientos de la economía popular y las unidades productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades tradicionales como las modistas del barrio, la vecina que hace postres, tortas, galletas, entre otras actividades que les permiten generar ingresos para subsistir diariamente (autoempleo).



El incentivo puede ser utilizado para pagar espacios de comercialización (participación en ferias, eventos comerciales y otros espacios de exposición de productos que aporten al emprendedor en la comercialización de sus productos o servicios) o capital de trabajo.



Está dirigido a los emprendedores que ejercen su actividad en las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá, Puente Aranda, Usaquén, Usme, Santa Fe, Fontibón, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Tunjuelito, Barrios Unidos y Chapinero



Requisitos:



Ser mayor de edad, tener la iniciativa productiva mínimo hace un año y factura de servicio público del mes anterior del domicilio principal donde se ejerce su actividad económica, entre otros.



Si es vendedor informal debe tener el Certificado de Registro Individualizado como Vendedor informal - RIVI) en el HEMI, entre otros.



Los interesados en acceder a estos apoyos deben ingresar a la página www.bogotalocal.gov.co botón impulso local o microempresa local, de acuerdo al programa que desee aplicar. En 15 días serán notificados al ser aprobados y cumplir los requisitos.

