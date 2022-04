El viernes 15 de abril los padres de un niño de siete años pagaron un tiquete con servicio de cuidado especial para que su hijo viajara Bogotá- Corozal. Es decir, todo el tiempo tendría que estar bajo la supervisión de la tripulación hasta llegar a su destino final.

Su vuelo salía desde la capital a las 10: 30 de la mañana y llegaba a eso de las 2: 15 de la tarde. Iba a pasar vacaciones de Semana Santa con sus primos pero nunca llegó a su ansiado destino, en cambio quedó solo durante cuatro horas porque la tripulación de la aerolínea Avianca se olvidó de él.

“Cuando la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto. Estaba solo y confundido”, dijo la mamá del menor.

Cuando los padres de niño llamaron a la aerolínea estos le dijeron que en efecto habían olvidado al niño y que por eso había perdido el vuelo. Agregaron que había muchos menores de edad recomendados y que eso había ocasionado la confusión. “Sin duda esta es un oportunidad de mejora para todas las aerolíneas. ¿Si a mi hijo le pasa algo grave quién responde? Debe haber más cuidadores y de acuerdo al número de menores que hayan pagado por este servicio”, dijo la mamá del menor.

Además de susto que vivió el menor al verse solo se le dañaron sus vacaciones. Ahora viajará a Pereira con sus abuelos. “Ya uno pierde la confianza en las empresas”.

