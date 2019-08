¿Qué está pasando con los animales en el humedal Juan Amarillo?

Varios residentes y visitantes del humedal Juan Amarillo han comenzado a circular fotos en las que se ven varias especies del lugar muertas, entre ellas, una de las más conocidas de la zona: la tingüa.

Según Claudia Suárez, subdirectora de silvicultura y fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente, es época de migración y las tingüas que vienen desde los llanos orientales están llegando a la ciudad para tomar un descanso, luego de sus largas jornadas de vuelo. Explicó que una de las posibles razones de la muerte de estas especies es el agotamiento, pues caen y son atacadas por depredadores.



Además, aseguró que este jueves visitó la zona para encontrar los cuerpos y analizar las causas de su muerte, pero no los hallaron. "No sabemos si la comunidad los levantó pero no nos entregaron a los animales muertos y no pudimos realizar la necropsia para investigar las causas de su muerte", dijo, y recomendó a los ciudadanos no realizar esas prácticas que frenan las indagaciones.

Este humedal se encuentra ubicado entre las localidades de Suba y Engativá, siendo el más extenso de la sabana de Bogotá.



En su parte final se conecta con la cuenca Salitre y desemboca en el río Bogotá. Este espacio se encuentra dividido por tres tercios: alto, medio y bajo y cuenta con una gran variedad de flora y fauna.

Este humedal, según la Secretaría de ambiente, es el hábitat de aves endémicas como la garza bueyera, garza real, tingüa de pico amarillo, patico zambullidor y garza nocturna; aves migratorias nacionales como alcaraván, ibis de cara roja y el cormorán; e internacionales como las tringas.

En la vegetación acuática se encuentran plantas como enea, buchón y helecho de agua. En la vegetación terrestre se contemplan plantas tales como: nogal, roble, cedro, abutilon, mermelada, entre otras.

REDACCIÓN BOGOTÁ