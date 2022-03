A partir del 6 de abril, habrá un contraflujo en la avenida Las Américas entre las carreras 74 y 62, en el occidente de Bogotá. Esto se aplicará entre 6 a.m. y 9 a.m. para gestionar de mejor manera el tránsito en esa concurrida vía de la ciudad.



Según cifras de la Secretaría de Movilidad, por este corredor vial se movilizan más de 7.500 vehículos de occidente a oriente y alrededor de unos 3.300 carros de oriente a occidente en las horas pico. Según estimaciones del Secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, este trayecto, que normalmente dura entre 30 y 40 minutos, pasará a tomar 12 o 15 minutos.



¿Cómo funcionará?

Horario: 6 a.m. a 9 a.m.



Para quiénes funciona: Vehículos livianos (automóviles, camionetas y camperos). Motos, bicitaxis y bicicletas no podrán hacer uso de este carril.



La ruta:Dicho contraflujo iniciará en la carrera 74, cerca al Portal Banderas, y finalizará en la carrera 62, sector Outlets de las Américas, con una distancia aproximada de tres (3) kilómetros.



En ese sentido y al llegar a la carrera 62 (punto final del contraflujo), los vehículos mediante semáforo humano, podrán girar a la izquierda para tomar la calle 13 o retornar a la Avenida de las Américas.

Hasta cuándo: Por el momento, no se tiene una fecha de fin de esta medida. La Secretaría de Movilidad estará evaluando su funcionamiento. "No tenemos una fecha estimada de terminación. Será todos los días hábiles entre 6 y 9 a.m, y a medida que veamos los efectos de esta media sabremos por cuánto tiempo la tendremos", aseguró el Secretario.



Operación y control: Entre 20 y 30 unidades de tránsito apoyarán la logística para el manejo del contraflujo. Habrá, además, un control a los malparqueados en la zona de los outlets para permitir el flujo de tránsito.

¿Por qué se hace?: En esta zona, se están ejecutando obras de alto impacto como la construcción en la Av. Ciudad de Cali, la construcción del sistema Transmilenio en la Carrera 68, las obras derivadas del proyecto de la Primera Línea del Metro en la Av. 1 de Mayo, entre otras.



¿Aplicará también en la noche?: Por ahora, la medida solo operará para la hora pico de la mañana. La Secretaría evaluará eventualmente, con datos, si es necesario aplicarla en la noche. "Tenemos que seguir haciendo análisis de infraestructura para entender entre qué tramos podemos tomar estas medidas", precisó el Secretario.





