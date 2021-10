Levantan medida cautelar que había sobre tramos de la avenida Guayacanes

El juzgado 63 administrativo de Bogotá levantó la medida cautelar que había sobre la avenida Guayacanes en los tramos 5A, 5B y 6 -los aledaños a la antigua planta Bavaria- y que tenía paralizado cualquier tipo de tratamiento silvicultural.



Esta medida estaba vigente desde octubre de 2019. Dos años después, la medida se levanta tras resolverse un recurso de reposición interpuesto ante el Tribunal de Cundinamarca por el Distrito.



El Instituto de Desarrollo Urbano, entidad a cargo del proyecto, aseguró que la medida generó retrasos en los tramos 5A y 9 (que incluye el puente vehicular) y que se generaron costos asociados de 17.000 millones. La prórroga de ejecución de la obra se estableció en 22 meses adicionales.

Mapa Guayacanes Foto: IDU

"El IDU expuso como recurso de apelación la importancia del proyecto de la Av. Alsacia, entre Av. Tintal y Av. Constitución, que además de mejorar las condiciones de movilidad de todos los actores viales, tendría una relación directa con la mejora de la calidad del aire de las vías afluentes, disminuyendo las paradas obligatorias y los tiempos de espera. Así quedó demostrado que el proyecto contempla beneficios ambientales y sociales para la ciudad", indicó el IDU.



En materia ambiental, el IDU asegura que, mediante el contrato de consultoría IDU -926-2017, se han surtido "todos los trámites legales ante la autoridad ambiental competente con el fin de obtener la viabilidad del proyecto".

Comunidades vecinas a la futura vía y a lo que será el Plan Parcial Bavaria se habían opuesto a la infraestructura vial por la afectación ambiental que, denunciaron, se generaría.



En abril de este año, el IDU había indicado que en el tramo 5A, que no había podido avanzar en obras, solo se harían bloqueos y traslados de los árboles y arbustos: es decir, no habría talas. Sin embargo, la comunidad respondió que no hubo procesos de participación adecuados y que había daño a lo que ello reconocían como un cuerpo de agua.



Sin embargo, en el comunicado emitido este jueves por el IDU, se dice que "que nunca existió en la cartografía oficial, ni en la estructura ecológica principal establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, evidencia de cuerpos de aguas o de humedales en la zona como lo afirmó la parte demandante y que la consultoría cumplió con la realización de todos los estudios que normativamente eran requeridos"

