Avanza recuperación de predio invadido en Altos de la Estancia

Un drama humanitario se está viviendo desde hace dos semanas en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades distritales han tenido que desalojar varias ocupaciones ilegales en una zona de alto riesgo que tierreros invadieron ilegalmente y que luego, a través de engaños, vendieron por lotes a incautos ciudadanos.

El pasado 2 de mayo funcionarios de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, Policía, Personería, entre otros, arribaron al sitio, en el que había más de 350 ocupaciones, para tratar de explicarle a las personas que estaban allí, unas 66 familias, que no podían estar ahí y que, por desgracia, habían sido estafados.



"Casi el 60 % de estas ocupaciones eran lonas con las cuales los tierreros lotean y empiezan a vender. Muchas de estas estaban desocupadas, y después de la intervención de la fuerza pública, muchas personas se fueron de manera voluntaria", explicó Jaime Flórez, alcalde local de Ciudad Bolívar.



Sin embargo, muchas de estas personas, que habían sido engañadas, reaccionaron violentamente ante la decisión de las autoridades de retirar sus cambuches. En redes sociales han sido publicadas fotografías y videos de los enfrentamientos que se han vivido allí entre la ciudadanía y la policía, de cómo los desalojados quedan en la calle con sus pertenencias, y de presuntos excesos de la fuerza pública durante los operativos.



Después de varios días de esta situación, un nutrido grupo de varias entidades distritales, liderado por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, arribó este viernes a la zona para explicar cuál es la intervención que se está adelantando allí.

Hugo Acero, secretario de Seguridad, fue uno de los funcionarios que estuvo en el lugar y explicó que detrás de estas ocupaciones ilegales hay bandas criminales que no solo se lucran de engañar a la gente vendiéndole estas tierras, sino que trafican drogas y están involucrados en otros delitos.



"También se investigan testimonios de afectados que señalaron que fueron sacados de la zona por las mismas personas que les vendieron los lotes que eran delimitados con lonas. Las estructuras criminales que promovieron el asentamiento ilegal ubicaron tres expendios de drogas por lo que el sector tuvo brotes de inseguridad por esta actividad ilegal. La intervención oportuna de la Policía permitió el desmantelamiento de estas ollas" aseguró, Hugo Acero, secretario de Seguridad.



Estos terrenos no cuentan con servicios públicos, lo que aumenta el riesgo en esta temporada en la que el lavado de manos es fundamental para evitar el contagio del coronavirus. En algunos puntos se identificó la conexión irregular del servicio de energía eléctrica, por lo que Enel realizó visitas y suspendió el servicio.



"Bajo este panorama, se les ofreció a estas familias albergues y alimentación durante el tiempo de cuarentena. Dentro del paquete de soluciones entregadas se les brindó alternativas de vivienda a familias censadas y que no tienen opción de alojamiento, por tres meses, en el marco de la estrategia de arrendamiento solidario, mientras se da una solución definitiva del tema", explicaron desde la secretaría de Gobierno.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET