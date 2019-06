Enjuiciado por crimen de porrista de 19 años dice que es inocente

Zabaleta dijo durante la segunda audiencia del juicio que se sigue por el crimen que el día en el que Luisa Fernanda Ovalle fue asesinada él estaba con su novia.

La defensa mostró en un video un recorrido del barrio Castilla, donde ocurrió el crimen, para reconstruir los hechos. En él intentaron demostrar que para uno de los testigos de los hechos era imposible determinar la identidad de la persona que asesino a Luisa Fernanda. Dijeron que ni la distancia ni la iluminación de la zona facilitaban dicha tarea.

Otro de los argumentos esbozados por la defensa es que uno de los testigos del hecho argumentó que vio cómo un hombre apuñalaba a Luisa Fernanda con la mano derecha, situación que sería contradictoria pues Hugo Alejandro Zabaleta es zurdo.



La fiscal del caso contra argumentó, al cuestionar la experiencia del investigador particular en términos técnicos y el criterio del recorrido. Según la Fiscalía hubo fallos en el recorrido mostrado, por no haber caminado por toda el área del parque de los Ángeles, donde ocurrieron los hechos.



El investigador privado John William Zuluaga explicó que su recorrido lo hizo basado en el del testigo clave de la Fiscalía Juan Villabón, y no basó ese trayecto en las investigaciones que adelantó la Policía.



En la primera audiencia de juicio, el lunes 17 de junio, el testigo reafirmó la declaración que le dio a la Fiscalía en el sentido de que después de estar tomando una copas vio como Zuluaga mataba a Luisa Fernanda. Que él (Villabón), después de salir de un bar, se dirigió al caño a hacer sus necesidades y por esa razón estaba en el lugar de los hechos el sábado 30 de noviembre cuando la joven fue apuñalada.



"Hoy pudimos traer nuestros testigos y se hablaron sobre dos elementos probatorios fundamentales. Por un lado descalificando la versión del testigo que no hoy no estuvo presente, y por el otro, con el vídeo del recorrido que realizó el investigador en el que pudo evidenciar las mentiras del testigo estrella de la Fiscalía", señaló Miryam Pachón, abogada del enjuiciado.



En agosto del 2018, la fiscal del caso, dijo que ese día, la joven de 19 años de edad volvía en TransMilenio a su casa después una jornada laboral como impulsadora de la marca LG, en el barrio 20 de Julio. Llevaba consigo algunos celulares de alta gama.



“Se bajó en la estación Banderas y entró al parque Los Ángeles para cortar su camino. Al interior de este lugar fue abordada por usted para robarle sus pertenencias”, le dijo la fiscal a Hugo Alejandro Zabaleta durante la audiencia de legalización de captura que se llevó a cabo en los juzgados de Paloquemao.



“Ella gritó y puso resistencia, lo que lo motivó a que le cortara las manos para que soltara el bolso y luego le pegara sendas puñaladas en el tórax”, relató la fiscal para explicar las heridas que le causaron la muerte, un día después en la clínica de Occidente, a la también estudiante de cuarto semestre de Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura.



La audiencia de juicio este jueves se suspendió porque la defensa presentó un documento de 27 folios y la Fiscalía solicitó tiempo para revisarlo. Se citó para el 5 de agosto próximo a las 8 de la mañana.



REDACCIÓN BOGOTÁ