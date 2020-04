Avanza investigación por amenaza a familia de médico en Usaquén

Las autoridades ya están recolectando toda la evidencia necesaria para identificar al responsable de amenazar de muerte a la familia de un médico en un conjunto residencial del norte de Bogotá.

La denuncia la hizo pública una joven, integrante de esta familia, al publicar una fotografía en la que se ve que en la pared de entrada a su apartamento, escribieron el siguiente mensaje: “Doctor, si no se va matamos a su esposa e hijas”.



Los hechos ocurrieron en el conjunto residencial Abedules de Santafé, ubicada en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.



Lo que se sabe hasta el momento es que el responsable de escribir esta amenaza lo hizo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde del miércoles 22 de abril, pero las autoridades todavía no tienen certeza de quien fue.



“En principio la Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza del comandante de la estación de Usaquén, con funcionarios de la Sijín, estuvieron recogiendo información de primera mano, con la cual se abrió una investigación penal para dar con los responsables de estas amenazas”, manifestó Hugo Acero, secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.

Diego Tapias Perdigón, administrador y representante legal del conjunto residencial, rechazó en un comunicado las amenazas al parecer originadas porque su residente desempeña funciones sanitarias, y también cualquier otro tipo de acto de discriminación en este lugar.



“Desde la administración hemos estado haciendo realizando todo el acompañamiento a la familia afectada y poniendo a disposición de las autoridades todo el material y recursos con que cuenta el conjunto para el análisis forense respectivo”, expresó.

EL TIEMPO supo de fuentes oficiales que una cámara de seguridad ubicada cerca del sitio de los hechos, es una de las principales pistas, ya que se tendría identificado un posible sospechoso. Otro elemento adicional es que tanto la Policía como la Administración del conjunto residencial, están invitando a posibles testigos que informen lo que vieron.



Hugo Acero, secretario de Seguridad, manifestó que ya tuvo comunicación con el médico afectado, y que le expresó toda su solidaridad y acompañamiento.



“Desde luego garantizarle que estamos al tanto no solo de su s caso sino de lo que requiera en adelante, puede llamarnos a decirnos que algo está pasando, a pedir auxilio o manifestarnos lo que quiero con temas de su seguridad”, precisó el funcionario.



En redes sociales los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, y la fotografía publicada por la integrante de esta familia alcanzó rápidamente miles de reacciones.



“Unámonos y apoyemos al personal de salud. No sólo con aplausos, protejamos su vida y denunciemos si sabemos de esto”, respondió en la publicación una ciudadana que se solidarizó con la situación de este médico, su esposa y sus hijas.

REDACCIÓN BOGOTÁ