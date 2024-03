Auxiliar de Policía enfrentó a ladrones de taxi: lo atacaron con cuchillo y está grave

Un auxiliar de la Policía perteneciente a la Metropolitana de Bogotá sufrió heridas graves tras intervenir para impedir un intento de robo a un conductor de taxi por parte de individuos armados en la zona donde confluyen la avenida de las Américas con la avenida Ciudad de Cali, cerca del barrio Patio Bonito.

De acuerdo con los informes iniciales, el joven ayudante de la Policía fue apuñalado varias veces después de intervenir en un intento de robo. Al parecer, los delincuentes lo agredieron varias veces debido a que el oficial, mostrando valentía al percatarse de la situación, trató de detener el robo a un conductor de taxi que estaba siendo abordado por los asaltantes con el objetivo de robarle sus ganancias y pertenencias.

Hasta el momento, según lo informado por las autoridades, se sabe que el auxiliar está recibiendo atención médica en la Clínica del Occidente. Fue llevado allí después de sufrir heridas graves en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con la avenida de las Américas.

Hasta ahora, la Policía de Bogotá no ha hecho declaraciones sobre el incidente; no obstante, sí verificó que el auxiliar está recibiendo tratamiento médico en la Clínica del Occidente. Aún no se ha esclarecido lo sucedido en el lugar del incidente ni se tiene información sobre el estado de salud del taxista, quien era el objetivo de los delincuentes en la zona de Patio Bonito.

