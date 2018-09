CAR autorizó abrir la quebrada La Vieja por 120 días de prueba

Justo cuando se cumplió un año del cierre preventivo del sedero ecológico de la quebrada La Vieja (avenida Circunvalar con calle 71), este jueves, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) autorizó su reapertura por un periodo de prueba de cuatro meses.

Pero, para que se haga efectiva la orden, la Empresa de Acueducto de Bogotá deberá cumplir con las obligaciones y condiciones que dispuso la autoridad ambiental con el fin de garantizar que el ecosistema, ubicado en una zona declarada reserva forestal protectora del bosque oriental, no se vea afectado por los visitantes.



“Tendrán que demostrar que las actividades de senderismo se hacen en buenas condiciones, para garantizar la seguridad ciudadana, y las condiciones dotacionales y logísticas, para que el sendero no se vea afectado. De otro lado, se debe respetar el flujo de personas que pueden frecuentarlo”, señaló el director general de la CAR de Cundinamarca, Néstor Guillermo Franco González.



El Acueducto tendrá que generar todo un plan de operación del sendero, para lo cual deberá contar con personal como guías y guardabosques y un plan de seguridad y pedagogía ambiental (vea recuadro).



EL TIEMPO se comunicó con la empresa de Acueducto para consultarle cómo cumplirá con las condiciones de la CAR. La entidad respondió que no han sido notificados, pero que tan pronto suceda, las atenderán y notificarán.

‘Hay vacíos’: Aquavieja

Para la Asociación de Vecinos Amigos de La Vieja (Aquavieja), es preocupante que entre las obligaciones y condiciones que determinó la CAR para que se reabra el sendero no haya un plan de manejo en el área urbana de la quebrada (calle 71 entre carrera 2.ª y avenida Circunvalar).



La preocupación radica en que una de las causas que llevaron al cierre de la quebrada fueron los daños que también se presentaron en el sendero urbano, así como los problemas de seguridad y movilidad que generó el aumento indiscriminado de visitantes (hasta 5.000 personas al día). “Las personas que subirán al área declarada reserva forestal tendrán que pasar por el sendero urbano, y para este no hay ningún plan de manejo integral ni pudimos participar de los estudios que hizo Acueducto y le fueron presentados a la CAR, para que tomara la decisión”, dijo Mauricio Rico, director de Aquavieja.



De hecho, Rico afirmó que desde febrero de este año, Aquavieja le presentó a Acueducto una propuesta sobre la cantidad de personas que ellos consideraban deben ingresar y los horarios que se ajustan con el cuidado del sendero urbano, pero no recibieron respuesta.



“Aquavieja lleva 25 años manteniendo el sendero urbano de La Vieja. Con los aportes de los asociados, que al año son entre 80 y 90 millones, hacemos mantenimiento y jornadas de recuperación, pero no se nos ha escuchado”, recalcó Rico.



En la propuesta de Aquavieja se sugería que el número de visitantes fuera máximo de 300 personas al día, y que de lunes a viernes estuviera abierta de 5 a 9 de la mañana; los sábados, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y los domingos y festivos se cerrara al público.



Pero la CAR determinó que la capacidad máxima de personas que pueden ingresar es de 775, desde la entrada al predio del Acueducto hasta el Claro de Luna, y de 790 personas, entre el Claro de Luna y La Virgen. Dentro de la reserva, el ingreso se restringe entre 114 y 419 personas, según cada uno de los otros seis tramos que se tomen.



Los horarios serán de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana, con hora máxima de salida a las 10 de la mañana, y los fines de semana de 6 a 11 de la mañana, con hora máxima de salida a las 12 de mediodía.

Lo que llevó al cierre preventivo

Laura Duque, directora de la regional Bogotá- La Calera de la CAR, dijo que el cierre del sendero se debió al uso inadecuado, en especial por el gran número de personas que lo visitaban. “A eso se le sumó la falta de cultura ciudadana, reflejada en acciones como el ingreso a la fuente hídrica para bañarse; en algunos casos la utilizaron como baño, ingreso de mascotas y otras actividades que afectaron el ecosistema, el cual debe ser protegido de manera especial”, aseguró Duque.La CAR añadió que durante los 120 días de prueba estará haciéndole seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que dispuso, para quitar la medida preventiva.

Obligaciones que se deben cumplir

- Se debe cerrar todos los lunes, o los martes si es festivo, para mantenimiento.



- Crear un canal de comunicación constante con las comunidades aledañas y un espacio de articulación con las entidades competentes en la operación.



- Garantizar un canal de reservas y control de ingreso, sobre todo los fines de semana, para no exceder la capacidad de carga.



- Los visitantes deben llenar un registro de ingreso y deberán ser reportados a la CAR



- Personal idóneo y suficiente para la ejecución de las actividades de senderismo.



- Cumplir el programa ‘No deje rastro’, que permite el control y manejo de los residuos sólidos.



- Las medidas de manejo, datos de ingreso, número de visitantes, actividades permitidas y restringidas deben ser comunicadas adecuadamente.



- Monitoreo con drones, por lo menos cada quince días para que el Acueducto realice actividades de control y vigilancia.



- Contar con baterías de baños ubicadas por fuera del área de reserva forestal.



- La señalización que transmita valores ambientales e informe de las actividades restringidas.



- Generar espacios de trabajo con la Policía Nacional.

