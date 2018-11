‘Educación y violencia no pueden seguir de la mano en movilizaciones’

Las autoridades distritales rechazaron los actos de violencia y vandalismo que se registraron durante las movilizaciones de ayer en la ciudad en las que 22 personas fueron conducidas por la Policía, y anunciaron medidas.

"La educación y la violencia no pueden seguir de la majo en la movilizaciones en Bogotá, hemos tenido una movilización con carácter de vandalismo principalmente con la que estuvo por la Caracas que se dirigió a la plaza de Bolívar", sostuvo el funcionario quien agregó que los promotores de las protestas "tienen una responsabilidad con la seguridad y la movilidad de los bogotanos".



En esto coincidió el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, quien señaló que los "responsables de llamar a estas movilizaciones no pueden salirnos con las disculpas de que se les salió de las manos y que no tenían el control de las mismas". El oficial confirmó que en lo que va del año van más de 1.700 manifestaciones, protestas, marchas y motines en la capital del país.



Una de las imágenes que causaron más indignación durante la jornada de ayer tuvo que ver con la agresión con una bomba incendiaria de la que fue víctima un joven policía que custodiaba las instalaciones de RCN Radio. Sobre esto, el general Penilla, quien agregó que unidades inteligencia de la Policía y Fiscalía están adelantando las respectivas investigaciones para dar con el paradero del agresor.



A través de redes sociales, los promotores de las movilizaciones estudiantiles han rechazado las hechos de violencia y han invitado a protestar de manera pacífica.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que "la protesta es legítima pero tiene que hacerse dentro del marco de las normas, los actos de estos días son simplemente matonería cobarde que no vamos a tolerar".



BOGOTÁ