Una trágica historia fue la que se dio ayer en la localidad de la Candelaria cuando un bebé de tan solo un año y medio falleció en la sala de urgencias del Hospital Jorge Eliécer Gaitán. Según el parte médico, el niño habría llegado sin signos vitales y las autoridades investigan si el hecho se trataría de un caso de maltrato intrafamiliar.

En la tarde de ayer una joven de 17 años dejó a su hijo, de aproximadamente un año y medio, al cuidado de su abuela, luego de esto sale corriendo y la mujer que recibió al niño se dio cuenta que algo extraño pasaba, al revisar al menor se da cuenta que este estaba en graves condiciones de salud por lo que sale corriendo a buscar ayuda a un centro asistencial.



“Yo me encontraba trabajando y recibí una llamada de mi mamá diciéndome que le habían entregado el niño casi muerto. Cuando yo venía subiendo mi mamá me llamó y me dijo que el niño había fallecido por culpa de unos golpes”, relató el tío del niño.



Según los hallazgos del personal médico, el niño no solo tenía golpes en su cuerpo sino que además algo que serían quemaduras propinadas con una cuchara caliente. Familiares de la víctima sospechan del compañero sentimental de la madre del menor.



“Ella tenía un noviazgo con él y siempre que él llegaba, el niño aparecía con golpes, el niño aparecía aporreado, hasta el día de hoy que me llamó mi mamá y me dijo que le habían entregado el niño casi muerto y que mi hermana había salido corriendo”, añadió.



Por ahora, tanto la mamá del menor fallecido y el novio están en manos de las autoridades. “Ella solo lloraba y se desesperaba y nos mostraba que el muchacho era el que le había dado los golpes a el niño”.



El coronel Wilson Ortega, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, señaló que al parecer el menor presentaba signos de violencia y que se está investigando cuáles fueron los motivos de la muerte y quien estaría detrás del terrible asesinato.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL NOCTAMBULO