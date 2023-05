En medio de la crítica situación de seguridad que hoy enfrenta la región del Sumapaz, la alcaldesa Claudia López, en compañía de los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García, y del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, realizan un recorrido por la zona para garantizar la seguridad en este territorio, que recientemente se ha visto amenazado por la avanzada de las disidencias de las Farc.

En las últimas semanas, en el Sumapaz se registró el asesinato del líder social Carlos Julio Tautiva. Posteriormente, la ‘Nueva Marquetalia’ anunció la refundación del frente 53, el cual durante la década de los 90 sembró el terror en los municipios de la cordillera Oriental, desde el páramo de Chingaza, pasando por la región del Sumapaz, el oriente, suroriente y sur del Meta.



Teniendo esto en cuenta, los mandatarios de la región, en un trabajo coordinado con el Ejército Nacional, han estado evaluando la situación en algunos terrenos que anteriormente pertenecerían a este frente y ahora estarían en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



“Desde entonces no han tenido quién los administre, y son terrenos muy grandes, pueden ser cerca de 300 hectáreas”, dijo la alcaldesa Claudia López.

(Puede leer: 100 policías fueron enviados al Sumapaz a reforzar la seguridad).

Tenemos acá en la región de Sumapaz más de 5.000 hectáreas identificadas viables para el desarrollo de los procesos de formalización FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el tema parece ser más grave, pues como lo ha denunciado EL TIEMPO, lo que estarían buscando los miembros de la recién fundada disidencia sería agrupar varios terrenos para formar corredores ilegales por dónde cruzar armas, drogas e incluso personas secuestradas.



Aunque las autoridades no han confirmado esta teoría, lo cierto es que la alcaldesa López señaló que junto a la Fiscalía y el Ejército Nacional se estarían estudiando las zonas y revisado también los predios que colindan con los terrenos de la SAE para poder “asegurarse de que no exista algún tipo de infiltración”.



Ricardo Romero, de la Agencia Nacional de Tierras, indicó que desde diciembre se ha estado trabajando en esta zona para asegurar que exista una adecuada gestión del territorio.



(Además: Inseguridad alimentaria: estas son las doce zonas donde más hambre hay en Bogotá).



“Tenemos acá en la región de Sumapaz más de 5.000 hectáreas identificadas viables para el desarrollo de los procesos de formalización. Es nuestro interés garantizar una gestión institucional en favor de las comunidades y de lo rural a través de estos procesos. Son más de 320 predios que ya están viabilizados. Estos inmuebles deben estar en ejercicio de la reforma rural integral y del cumplimiento de los parámetros del acuerdo de paz”, dijo Romero.

Facebook Twitter Linkedin

La alcaldesa de Bogotá, Claudía López, recorrió la localidad junto al Ejército. Foto: Cortesía FF.MM

Comunidad, preocupada

Pese a las labores de presencia y seguridad que han proporcionado tanto la alcaldía de Bogotá como las gobernaciones de Meta y Cundinamarca, lo cierto es que la comunidad dice haber sentido la presencia de los actores criminales y asegura no querer volver a vivir días de conflicto.

“No queremos más conflictos ni tener armas de ningún lado. Ni de las guerrillas ni del Ejército. Queremos que las tierras sean para los campesinos, para trabajar tranquilos y salir adelante”, señaló un habitante del municipio de Cabrera, Cundinamarca.

En esa misma línea, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, afirmó que “la seguridad no es un partido; es un derecho constitucional, es un mandato, es un anhelo y no vamos a renunciar a eso. Sin seguridad no hay nada y la gente tiene derecho a no vivir con miedo. (...) No vamos a permitir que nos arrebaten la tranquilidad, hay que confiar en la Fuerza Pública y acompañamos el esfuerzo de ‘paz total’ que impulsa el presidente Petro”.

(Le recomendamos: Bogotá: MOE alerta de 34 hechos violentos contra líderes políticos previo a elecciones).

Otras acciones

Las autoridades también encabezaron la firma de convenios que permitirán sacar adelante obras de infraestructura relacionadas con vías terciarias para el progreso de esta región.



Finalmente, durante el día de hoy, la alcaldesa liderará un consejo de seguridad con el Ejército Nacional para establecer las nuevas medidas de seguridad permanentes en la región.

Más noticias en EL TIEMPO