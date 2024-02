Autoridades encontraron viva a Deysi Méndez, joven desaparecida hace 6 días en Bogotá

Este domingo 18 de febrero, las autoriadades de Bogotá dieron a conocer la buena noticia de que la joven Deysi Tatiana Méndez, de 26 años, apareció con vida.



Vale la pena recordar que en los últimos días su imagen circuló en las diferentes redes sociales, pues su familia le pedía ayuda a la comunidad por si alguien sabía de su paradero o tenía información sobre ella.

Por lo que se puede ver en las imágenes Deysi Tatiana Méndez había sido vista por última vez el pasado 12 de febrero en el Portal del Norte de TransMilenio. Sin embargo, el sufrimiento de la familia ya terminó, pues la Policía la encontró con vida.



Según las imágenes obtenidas por el medio 'Pulzo', la joven fue encontrada con la misma ropa que llevaba al momento de su desaparición: jean, tenis blancos y una chaqueta de color negro con capota.



Buscan a Deysi Tatiana Méndez: su último rastro fue en el Portal del Nortehttps://t.co/kvKxmrO53A pic.twitter.com/6imIzfjiyy — Allita Ortiz (@dasi4859) February 18, 2024

El padre de la joven, Óscar Yovanny Méndez, le contó al mismo medio que su hija fue hallada en un lugar muy diferente al que fui vista por última vez.



“Acá el cuadrante de Tierralinda me está haciendo el acompañamiento. Muchas gracias”, comentó Méndez, quien reside con su hija y su familia en la localidad de Chapinero.



El cuadrante de Tierralinda está ubicado en la calle 127c #49, en la localidad de Suba, mientras que el Portal Norte está situado en la calle 174a # 45. Por otro lado, Deysi Tatiana fue encontrada en buenas condiciones, pero lucía desorientada y con la ropa desgastada.



Todavía no se conoce que fue lo que exactamente le pasó a Deysi Tatiana Méndez.

