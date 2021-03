Autoridades buscan vehículo de vacunación que fue robado en Bogotá

Comience esta mañana de miércoles con las últimas noticias de lo que acontece en Bogotá, Colombia y el mundo en el noticiero de Arriba Bogotá.

En la noche del 2 de marzo la Secretaría de Salud de Bogotá informó que un vehículo que distribuía vacunas fue robado en la localidad de Barrios Unidos, en el barrio San Fernando. También señaló que no estaba transportando dosis, sino cajas térmicas.



Los delincuentes atacaron al conductor, lo golpearon y lo bajaron de la camioneta. Afortunadamente, él no quedó herido después del hecho. Las autoridades siguen buscando el vehículo.



Entretanto, en Sumpaz asesinaron a dos campesinos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos hombres fuertemente armados ingresaron a sus viviendas y les propinaron varios disparos.



Y en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes de la localidad de Puente Aranda se registraron duros enfrentamientos entre menores infractores. Los jóvenes provocaron un incendio que tuvo que ser controlado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.



