Continúa la contingencia en la Autopista Norte con calle 183 por una fuga de agua que está siendo controlada por la Empresa de Acueducto. En la tarde de este miércoles 18 de mayo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que la situación está siendo atendida y que se tomarán medidas para organizar el tránsito.



"Ante la fuga de agua que se presenta en la Autopista Norte con calle 183, sentido sur-norte, situación que es atendida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informa a los conductores que el corredor opera con 3 de 5 carriles en ese punto de la ciudad", reportó la entidad.



(Le puede interesar: Estos son los 10 problemas de la autopista Norte de Bogotá)

(Para seguir leyendo: Aprueban la Ley Julián Esteban: así cambiarán las reglas de seguridad vial)

Adicionalmente, TransMilenio confirmó que, en este momento, las estaciones Calle 187 y Terminal de la troncal Norte siguen cerradas.



"Como alternativa, los usuarios pueden tomar la ruta alimentadora 2 - 1 Mirandela y 2 - 2 Jardines, hasta el Portal Norte, así como los servicios del componente zonal", explicó la Autopista Norte.

⚠️Ante la fuga de agua que se presenta en la Autopista Norte con cll 183, sentido sur-norte, situación que ya está siendo atendida por @AcueductoBogota, le informamos a los conductores que en este momento el corredor opera con 3 de 5 carriles en ese punto de la ciudad. 🧵 pic.twitter.com/RNY5HUHPcG — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 18, 2022

Así operará la movilidad este jueves 19 de mayo

- No se habilitará el carril preferencial de rutas escolares que opera en la Autopista Norte entre calles 167 y 235 de 6 a.m. a 8:30 a.m.



- Mientras avanzan los trabajos de reparación de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Movilidad recomienda "tomar rutas alternas como la Carrera Séptima hacia el norte y la calle 170 hacia el oriente de la ciudad".



- Aún no se ha confirmado si operarán o no las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal. Esto depende de las labores del Acueducto.

(Además: Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá comenzará el 6 de agosto)

El reporte del Acueducto

La Empresa de Acueducto confirmó que en este momento técnicos de la empresa están en labores de limpieza y desagüe. Con esto, se podrán ingresar equipos de inspección a la tubería y determinar qué tipo de daño hay. No obstante, sostuvieron que "ya se tiene controlada la fuga de agua del sector".



Asimismo, indicaron que esta situación, por ahora, no compromete el servicio domiciliario de agua en el sector. En todo caso, si usted vive en la zona y se queda sin servicio, sepa que puede llamar a la Acualínea 116.



"Toda la capacidad operativa y técnica de la EAAB se encuentra concentrada en el lugar

para solucionar en el menor tiempo posible esta contingencia. Estaremos informando oportunamente cualquier novedad que se vaya presentando en el desarrollo de los trabajos de reparación", indicó la empresa.

Noticia en desarrollo...



EL TIEMPO