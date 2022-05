Liliana Fernández vivió momentos de pánico cuando tres hombres, de nacionalidad venezolana, la retuvieron en la Autopista Norte de Bogotá, cerca del peaje de Los Andes donde, al parecer, se esconden ladrones para atacar de forma intempestiva a los ciudadanos.



Según narró la mujer, le retiraron sus zapatos, con los cordones de los mismos la sujetaron de pies y manos y otro más lo usaron para bloquearle la boca. “Ellos me decían que colaborara, que querían solo robarme todo lo que tenía”, contó.

Pero la escena se fue volviendo más traumática porque le dijeron que le iban a pegar un tiro si ella no accedía rápidamente a darles todas las claves de sus cuentas bancarias y de crédito. “Ellos me decían que cuántos reales tenía en el banco. Yo solo les repetía que no tenía dinero porque recién había entrado a trabajar”, agregó.

La ciudadana solo contaba con las suma de 200.000 pesos que le habían dado por una semana de trabajo. En ese momento la mujer entró en pánico porque la amenazaron con que le iban a cortar los dedos. Las autoridades ya están al tanto de este caso para determinar las características de tiempo, modo y lugar.



En este lugar fue en donde ocurrió el atraco. Foto: Andrés Sánchez.

Guarida de ladrones

Este lugar se ha convertido en una zona de terror, sobre todo para los usuarios de la bicicleta como Liliana. De hecho en la zona boscosa de los separadores siempre se encuentra ropa, billeteras, zapatos, ropa de ciclistas y en general los vestigios que quedan de todos los atracos que se cometen en ese lugar. El ataque de la mujer ocurrió el pasado sábado 30 de abril.

La Policía Metropolitana de Bogotá ya estuvo en el lugar y se percató de todos los objetos que dan cuenta de los hechos delictivos que allí se cometen.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha sido víctima de esta banda.