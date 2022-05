Al testimonio de una mujer que vivió momentos de pánico el pasado sábado 30 de abril cuando tres hombres, de nacionalidad venezolana, la retuvieron en la autopista Norte de Bogotá, cerca del peaje Andes, se le han unido más voces de quienes consideran que este separador boscoso se ha convertido en una verdadera guarida de ladrones. En este lugar se esconden para atacar a los ciudadanos.

​

Según narró la mujer, le retiraron sus zapatos, con los cordones de los mismos la sujetaron de pies y manos y otro más lo usaron para bloquearle la boca. “Ellos me decían que colaborara, que querían solo robarme todo lo que tenía", contó.

Pero la escena se fue volviendo más traumática. Le dijeron que le iban a pegar un tiro si ella no accedía rápidamente a darles todas las claves de sus cuentas bancarias y de crédito. “Me preguntaban que cuántos reales tenía en el banco. Yo solo les repetía que no tenía dinero porque recién había entrado a trabajar”, agregó.

La ciudadana solo contaba con 200.000 pesos que le habían dado por una semana de trabajo. En ese momento la mujer entró en pánico porque la amenazaron con que le iban a cortar los dedos.



A la joven, según su testimonio, la ultrajaron, pues le tocaron las partes íntimas con la excusa de buscar si tenía más dinero. “El tipo me levantó del lugar donde nos tenía y me llevó hacía la carrilera del tren. Me colocó un trapo en la boca y me dijo que si gritaba me apuñalaba. Me botó al piso y abusó de mí”.



Este tramo se ha convertido en una zona de terror, sobre todo para los usuarios de la bicicleta como Liliana que quedan aislados por la vegetación frondosa. De hecho, en la zona boscosa de los separadores siempre se observan tiradas en el césped prendas de vestir, billeteras, zapatos, ropa de ciclistas y, en general, los vestigios que quedan de los atracos.



Policías de la estación de Usaquén ya estuvieron en el lugar y se percataron de todos los objetos que dan cuenta de los hechos delictivos que allí se cometen, convocaron a la ciudadanía para que se acerque y denuncie, pues esto servirá a la hora de una judicialización si se atrapa a los malandros. Para los deportistas, este tramo de la autopista se ha convertido en una zona de terror.

El 24 de marzo de este año, Felipe* fue atracado a mano armada cuando regresaba en bicicleta desde Bogotá y llegaba al peaje transitando sobre la nueva ciclorruta. “Tres tipos me hicieron caer y luego me encañonaron. Me despojaron de mi bicicleta, metiéndome en un bosque. Tenían a otros dos biciusuarios, boca abajo y amarrados de pies y manos”.



Los atracadores huyeron en las bicicletas robadas hacia Bogotá, sin que apareciera ninguna autoridad. “Yo ayudé a soltar de los pies a las otras dos víctimas y luego salimos del bosque hacia la ciclorruta. Me dirigí al peaje a pedir ayuda”. Los trabajadores de Andes les dijeron a las víctimas que son frecuentes los atracos en la noche.



Y no es el único caso. El 18 de abril de 2022, Javier Caviedes contó que a eso de las 7:20 de la noche tomó la ciclovía que se inicia en la bomba de Terpel en el kilómetro 7 de la autopista Norte. “Fui abordado por cuatro venezolanos que detuvieron mi bicicleta para llevarme hacia el pasto. Me amarraron de manos y pies”.



Le robaron todo lo que tenía: una maleta, un celular Samsung, un iPhone 7, un disco duro, unos tenis y dos tarjetas de crédito. “Me dejaron amarrado durante dos horas, tiempo durante el cual atracaron a dos ciclistas más. Al final le piden al último atracado que desate a los demás”.



Otros como Albert Fabián Mendoza señalan que este problema no es nuevo.

En diciembre de 2018 fue atracado antes del peaje, sentido sur-norte, cuando detuvo su carro allí por unos minutos para comprobar que si tenía efectivo. “Dos ladrones de acento venezolano, uno de unos 50 años y moreno, de baja estatura, y otro de unos 28 años, delgado y con gorra, salieron del separador y me tomaron por sorpresa. Rompieron el vidrio del puesto del conductor y me amenazaron con un arma blanca”.

Estos hombres fueron vistos persiguiendo las rutas escolares. Foto: Archivo particular

Este ciudadano relató que los atracadores tuvieron todo el tiempo para buscar objetos de valor dentro del carro. “Se llevaron un celular, una chaqueta, dinero en efectivo. Jamás pasó un policía, y los demás conductores que pasaban se limitaban a ver. Finalmente se fueron con mis pertenencias hacia la montaña de la carrera séptima y desaparecieron. Muy triste”.



La situación en este sector es tan preocupante que incluso en chats de padres de familia han venido rotando un video en el cual se ve a varios hombres tratando de abrir las puertas de las rutas escolares que transitan a diario por la autopista Norte. “Alerta con sus hijos. Hombres extraños tratan de meterse a las rutas para robar a los niños. Andan con palos y varillas para abrir las puertas”.



Con todos estos testimonios, las víctimas no se explican por qué esta banda no ha sido desarticulada, y menos aún por qué no hay más vigilancia en el sector para determinar quiénes están ahí por necesidad y quiénes solo aprovechan este espacio para atacar a la ciudadanía.

Es en esta zona boscosa en donde se esconden los malandros. Foto: Archivo particular

“Yo soy ciclista y paso siempre por esa zona y es normal ver en la ciclorruta, a la altura del peaje, migrantes con maletas o simplemente sentados allí, justo al lado del peaje. Dan un poco de miedo porque uno no sabe si tienen o no intenciones con la gente que pasa”.



Este ciudadano agregó: “La Policía se la pasa abajo en la carretera antes del peaje viendo a ver a quiénes paran, y en cambio hay cero vigilancia a los alrededores. Solo se preocupan de mirar a ver a cuáles motociclistas o conductores paran para multarlos”, dijo Felipe Uribe, un ciudadano que utiliza este corredor vial.



El mayor general Eliécer Camacho Jiménez dijo que ya se está revisando esta problemática y que la primera acción es gestionar una mejor iluminación porque fue evidente que la oscuridad predomina y esto favorece a los criminales.



Lo cierto es que por el momento no hay capturas relacionadas con estos hechos y mientras eso no pase esta zona seguirá siendo de terror. “Es una tristeza que cada vez existan más zonas sin ley, vedadas para los ciudadanos de bien”, dijo otro biciusuario.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com