Desplome de estructura en Autódromo de Tocancipá: ¿quién debe responder?

Un grave accidente en el Autódromo de Tocancipá conmocionó al centro del país durante el fin de semana pasado. En medio de lo que fue una fuerte lluvia que arrastró árboles y levantó tejas de casas en el municipio, según testigos de los hechos, se vino al piso una pantalla de al menos cinco metros de ancho por cuatro de alto, lesionó a tres personas y causó el fallecimiento de la periodista deportiva Luz Piedad Eusse.



Desde que se conoció el lamentable hecho, muchas versiones han girado en torno a la situación. Según primeras versiones de las personas que estaban en el escenario deportivo; al parecer, la pantalla no contaba con los elementos de seguridad necesarios para sostenerse en pie y las “cadenas” que le servían de anclaje, supuestamente, estaban desvinculadas de la enorme estructura.



EL TIEMPO contactó con el presidente de la competencia TC 2000, Roberto Wilson, quien explicó que la pantalla contaba con todas las medidas de seguridad y había sido instalada con los protocolos que corresponde.



Además, desmintió la versión que señaló que la estructura de video había sido puesta en el lugar hace siete años y, por el contrario, manifestó que era una “pantalla que se montaba y desmontaba cada vez que había un evento deportivo”.



Así quedó la estructura del Autódromo de Tocancipá. Foto: Jesús Rincón. CityTv

¿Quién responde?

Frente a la responsabilidad de los hechos, Wilson señala que es claro que alguien debe responder por lo ocurrido y fue por esa razón que en la tarde del lunes se sostuvo una reunión de emergencia entre los representantes de Autódromo de Tocancipá; el presidente del TC 2000, Roberto Wilson; la alcaldesa (e) de Tocancipá, Mónica Montero; la Dirección de Gestión del Riesgo; el Cuerpo de Bomberos y las autoridades departamentales, para evaluar las implicaciones que cada una de las entidades debe asumir en lo ocurrido.



No obstante, una fuente informada explicó que, al ser entidades privadas, el Autódromo de Tocancipá y la fundación JM Motor Sport (que administra la competencia TC 2000 y tenía en arriendo el escenario deportivo), deberán ser los directos los responsables de subsanar a las víctimas del accidente.

El promotor debe garantizar condiciones plenas para quienes participan en el evento y quienes asisten

Según esto, la administración municipal no cargará con ningún perjuicio, pues de ellos solo dependía la revisión del cumplimiento de la reglamentación para la celebración de eventos multitudinarios, la cual, según la alcaldía de Tocancipá, se desarrolló a cabalidad.



Adicionalmente, la alcaldesa (e) del municipio señaló que se ordenó un sellamiento de tres días del autódromo y que se impuso una multa de un millón de pesos “por no tener los permisos para levantar este tipo de infraestructuras”.



El abogado penalista y presidente del Colegio Colombiano de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, explicó que en un primer momento debería ser la entidad promotora del evento la que responda por el accidente ocurrido en el autódromo.



“El promotor debe garantizar condiciones plenas para quienes participan en el evento y quienes asisten. El municipio tiene la obligación de prestar el autódromo cuando quien pretende usarlo cumple los requisitos (tener las pólizas), por eso, preliminarmente, no veo responsable al municipio, sino al promotor del evento, que tiene que garantizar la seguridad de los asistentes”, señaló.



Según conoció este diario, la empresa que realizó el evento cumplió con el requisito de tener cuatro ambulancias medicalizadas, un equipo de cuatro paramédicos, nueve bomberos disponibles para atención inmediata y un médico permanente. Todo esto fue certificado por las autoridades correspondientes del municipio.



Periodista muerte en el Autódromo de Tocancipá. Foto: Redes sociales

Las pólizas y el proveedor

Roberto Wilson, presidente del TC 2000, explicó que el proveedor de pantallas y sonido tiene un largo historial trabajando para la fundación que realiza la carrera y que instala este tipo de ayudas audiovisuales en cada evento que celebran durante el año.

El contratista AR Eventos es una reconocida organización, legalmente constituida, dedicada a la logística de todo tipo de espectáculos en el país.



Aunque EL TIEMPO intentó contactarse con esta empresa, no fue posible establecer una comunicación. Sin embargo, se consultó en archivos y documentos y, en efecto, se halló que la empresa es proveedora de estos servicios para los eventos del autódromo desde hace siete años y que cuenta con todos los documentos reglamentarios para ejercer la actividad comercial que desempeña.



Pero hay un tema que mantiene en una puja a las familias de las víctimas y a los organizadores del evento: las pólizas.



Luz Amanda Ramírez, tía de la menor de 13 años que permanece en coma inducido en el Instituto Roosevelt, aseguró que cuando fueron a activar la póliza para cubrir los gastos médicos de la menor en la Clínica de la Sabana, esta solo cubría un valor de 2’500.000 pesos, y que la cuenta en ese centro médico estaba muy cerca de los 30 millones de pesos.



Todo eso está, nosotros tenemos dos pólizas. Toda la gente que entra al autódromo entra con una manilla que tiene la póliza

Entre los otros lesionados también están un hombre de 50 años y otra menor de 9, quienes permanecen en observación debido a la gravedad de los golpes. De acuerdo con el dictamen médico, ya están fuera de peligro.



Respecto al asunto del aseguramiento, Roberto Wilson señaló que el evento contaba con dos pólizas: una destinada para los pilotos del certamen, que cubría gastos médicos por hasta 30 millones de pesos y otra, la más importante, de responsabilidad civil (que es la que cubre a los asistentes) con un valor de entre 400 y 500 millones de pesos.



“Todo eso está, nosotros tenemos dos pólizas. Toda la gente que entra al autódromo entra con una manilla que tiene la póliza (...). Si yo no saco las pólizas, a mí el autódromo no me alquila el escenario”, anotó Wilson.



Sin embargo, Luz Amanda dice que dicha manilla tiene un cubrimiento mínimo y que por parte de la empresa promotora de la carrera no se han comunicado con ellos para buscar alternativas de reparación. “Nos hemos sentido desamparados y las declaraciones que han dado son desobligantes”, expresa.



De forma preliminar, las autoridades estudian la posibilidad de que todos los hechos se hayan desencadenado por cuenta de una situación climática que se salió de control y que empujó la pantalla sobre el público.



Por ahora, la Fiscalía asumió la investigación del caso y, según le dijeron a este diario, después de recolectar el material probatorio, dieron la orden de recoger la pantalla del lugar.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ