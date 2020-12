¿En jaque los planes parciales de Bogotá y 46 municipios?

Un 'frenazo' se avecina por el lado del Tribunal de Cundinamarca. Este viernes se conoció un auto de la Magistra Nelly Yolanda Villamizar, quien ha estado al frente del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, que ordena a la capital y a 46 municipios vecinos a la cuenca del río abstenerse de autorizar planes parciales mientras no se ajusten los planes de ordenamiento, los planes básicos de ordenamiento y los esquemas de ordenamiento territorial al Plan de Manejo de Cuenca (Pomca) del río Bogotá.

Además, se ordena a la CAR Cundinamarca abstenerse de autorizar la concertación de asuntos ambientales a los planes parciales que presenten los 46 municipios de la cuenca y Bogotá.



Aunque, al momento no hay una respuesta oficial del Distrito sobre los efectos del auto en el futuro de los planes parciales de Bogotá, hay sectores que alertan del preocupante panorama que enfrenta la capital.



La Concejal Lucía Bastidas aseguró que “es preocupante que 29 planes parciales bajo el tratamiento urbanístico de desarrollo estén en riesgo (...), pero al ahondar en el fallo del Tribunal, los adoptados no podrán solicitar licencia poder construir o comercializar sus proyectos generando un retroceso en los avances de suplir las necesidades de vivienda, así como parte del proceso de reactivación económica”.



Además, sostuvo que este auto es consecuencia de haber hundido en proyecto de POT de la anterior administración y de no haber cumplido con la formulación de uno nuevo en los plazos que había prometido la actual Alcaldía.



El Exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, incluso, aseguró que este auto significaría la destrucción de más de 100 mil empleos y paraliza la inversión de 7 billones de pesos. Entre los planes que, asegura, quedan suspendidos están algunos de los de Lagos de Torca. También hay preocupación por los planes parciales de expansión.



Otras fuentes consultadas por este diario apuntan a que el próximo paso de la Alcaldía de Bogotá debería ser pedir una aclaración para saber exactamente si se afectan algunos o todos los planes, teniendo en cuenta que el Pomca no cubre todo el territorio. Incluso, sería posible que el Distrito interponga un recurso jurídico.



Para otros, extraña la acción de Villamizar después de que, según se había mostrado a lo largo del año, había una aparente coordinación entre el Distrito y el Tribunal de Cundinamarca para cumplir con la sentencia y continuar con la formulación del nuevo POT sin quedar expuestos a acciones legales como esta.

¿Por qué el auto?

Villamizar sustenta el mandato a partir de la orden 4.18 de la sentencia de 28 de marzo de 2014 del Consejo de Estado. Esta exige a Bogotá y a los 46 municipios de la cuenca que, 12 meses después de la aprobación del Pomca del Río Bogotá, se modifiquen y actualicen los POT, los PBOT y los EOT al Pomca. Todo con el objetivo de garantizar la protección y descontaminación del río.



Este plazo se vencía en abril de 2020. Y, al menos en el caso de Bogotá, para ese entonces seguía pendiente de la expedición de un nuevo POT después de que, a finales de 2019, se hundiera en el consejo el proyecto de POT de la anterior Alcaldía.



El asunto se tocó nuevamente en marzo, cuando la Magistrada citó a la alcaldesa de Bogotá, al Gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes municipales para afinar la articulación de los planes de desarrollo (PDD) en lo que tenía que ver con el río. En esa, y ocasiones anteriores, López le confirmó a la Magistrada su voluntad de sacar adelante su nuevo POT sin descuidar los compromisos por el río.



De ahí que sorprendiera el auto conocido recientemente. Sin embargo, no es la primera acción con la que la Magistrada presionaba por la armonización del Pomca y el POT. En noviembre de 019, Villamizar ordenó reabrir el debate del ya extinto POT de la administración de Enrique Peñalosa por que ese hundimiento implicaba “el incumplimiento a la orden 4:18” de la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, que ordena adecuar los POT a ese fallo, con un plazo de 12 meses después de expedido el plan de manejo (Pomca) del río".

¿Por qué Bogotá sigue sin POT?

En 2019, después de que el proyecto de POT de Enrique Peñalosa se hundiera en el Concejo, López había dicho que la capital tendría uno nuevo y ajustado para diciembre de 2020. Pero los planes cambiaron.



Se determinó que este año se avanzaría en el diagnóstico y en el proceso de participación para que, en 2021, se surta el proceso de presentación y votación en el Concejo de Bogotá.

¿A quiénes afecta el auto?

A Bogotá y a los 46 municipios de la cuenca del río: Agua de Dios, Anapoima, Anolaima, Apulo, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Chía, Chipaque, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubám, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, Girardot, Granada, Gusaca, Guatavita, La Calera, La Mesa, Madrid, Mosquera, Nemocón, quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tocaima, Tocancipá, Villapinzón, Viotá, Zipacón y Zipaquirá.

¿Qué tienen que ver los planes parciales con el río Bogotá?

La preocupación de Villamizar tiene que ver con que los planes parciales son instrumentos de planeación y gestión del suelo que permiten urbanizar sobre nuevas zonas. Y, para la protección del río, es clave que estén en coordinación con el Pomca y la sentencia.



"Estos instrumentos (los planes parciales) DEBEN ceñirse a lo dispuesto en los Planes de Ordenamiento Territorial ajustados a la ley, y al Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca POMCA del Rio Bogotá expedido por la CAR mediante la Resolución 957 de 2019, previendo los recursos y acciones a ejecutar durante el cuatrenio para el que fueron elegidos popularmente para la construcción de equipamientos necesarios para la prestación de los servicios públicos, las zonas de uso público y los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarilla y las Plantas de Tratamiento", dice el auto de la Magistrada, que agrega "para conceder nuevas licencias de construcción y autorización de Planes Parciales se deben cumplir con todos los requisitos que la ley exige para la concesión de los mismos, es decir el cumplimiento de equipamientos,

zonas de uso público, Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la construcción de las plantas de tratamiento requeridas en cada uno de los casos. Se advierte que en caso de incumplimiento de lo antes expuesto, se harán responsables de incurrir en desacato a las órdenes impartidas en la sentencia".



