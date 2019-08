Por lluvias, aumentó el número de árboles caídos en Bogotá

Debido a la temporada de lluvias, el número de árboles caídos ha aumentado en la última semana. Según cifras del Jardín Botánico (Jbb), en lo corrido del 2019 han colapsado 1.022 en las vías.



Además, ha recibido 404 actas de emergencia emitidas para atender 714 árboles que estaban en inminente riesgo. Entre 2016 y 2019 se han atendido 5.734.

Las cifras preocupan a la entidad debido a las afectaciones que se han producido, pues durante los años mencionados, 26 personas han resultado heridas, 66 vehículos dañados y cinco casas averiadas, según los reportes de bomberos.

“Es especialmente en temporada de lluvias cuando se incrementan las emergencias en la capital, debido a que se eleva el nivel freático del suelo, generando que se ablande y se debilite y así ocasione que los árboles sean más susceptibles al volcamiento”, explicó el Jardín Botánico.



Además, aclaró que el área de plantación es otro de los factores. Cuando los árboles no tienen espacio suficiente para desarrollar sus raíces, se estresan y no logran un buen anclaje en el terreno, por lo que se vuelven susceptibles a caer.



“Entre las especies reportadas con mayores índices de volcamiento están las acacias (japonesa, negra, bracatinga y morada), eucaliptos (común y plateado), sauco, calistemo y ciprés, entre otras”, señaló el Jardín.



Estas plantas son las más vulnerables porque causan erosión, compiten por nutrientes, son invasivas y desplazan las especies nativas. Además, poseen raíces profundas, crecen inclinadas y desmesuradamente, llegando a medir más de 15 metros; tienen copas asimétricas, generan podas naturales, son generadoras de incendios forestales, entre otros riesgos.



Como medidas de prevención, el Jardín Botánico ha implementado el manejo de plagas y enfermedades, no solo en los árboles actuales sino en los antiguos. Asimismo, realiza “monitoreo permanente de aquellos árboles identificados con afectaciones fitosanitarias de nivel crítico”, es decir, aquellos que están enfermos.



En caso de que algún árbol esté generando riesgo, puede llamar al 123 o al número de la Secretaría de Ambiente: 3778889.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET