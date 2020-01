Aumentó en un 104 % el número de quemados en Bogotá

Entre el 1.º de diciembre del 2019 y el 4 de enero del 2020, se habían registrado en Bogotá 49 personas quemadas, 14 de ellas menores de edad. En ese mismo periodo, entre el 2018 y el 2019, la cifra era de 24 lesionados. Esto quiere decir que aumentó en un 104,1 % el número de casos.



Ciudad Bolívar, con 12 hechos, es la localidad más afectada por esta situación, seguida por Engativá, con seis; Kennedy y Suba, con cinco, y Bosa, cuatro. Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, La Candelaria y Tunjuelito no reportaron heridos.

El artefacto que más lesionados ha dejado durante esta temporada, con 14 heridos, es el volador. Lo siguen los totes, con 12; volcanes, cinco, y pitos, cohetes y luces de bengala, con cuatro cada uno.

“Estamos hablando de un incremento muy importante de lesiones absolutamente prevenibles, y que no podemos combatir sino a través de la cultura ciudadana.



Si la ciudadanía no colabora no consumiendo ningún tipo de juegos pirotécnicos, es imposible que bajemos esta cifra”, manifestó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



