¿Se debe aumentar o no en $ 100 el pasaje en TransMilenio?

Esa fue la gran pregunta que intentaron resolver ayer el Concejo y la alcaldía de Bogotá en un intenso debate en el que se analizaron los pros y los contras de incrementar el valor del pasaje en el sistema de transporte público.



De hecho, la administración pasada estudió la posibilidad de un aumento de 100 pesos, con lo cual la tarifa de TransMilenio pasaría de 2.400 a 2.500 pesos. Sin embargo, en la actual administración el tema está siendo analizado y aún no se ha tomado una decisión.

No obstante, Nicolás Estupiñan, secretario de Movilidad, explicó que se están buscando soluciones a la “tensión entre la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad de pago de los usuarios”. Les pidió apoyo a los concejales para encontrar fuentes alternativas de financiación. Y aunque en principio no se piensa reducir los subsidios a la población más vulnerable, sí se revisará quiénes realmente los necesitan y quiénes no.

Y aunque para los cabildantes es claro que se necesita el incremento, también lo es que un alza terminaría por afectar a los estratos uno, dos y tres, que son los principales usuarios.



Pero, además, si se hace, se corre el riesgo de desestimular el uso del sistema, lo que causaría un desplazamiento hacia las motos o el SITP provisional.



Por eso, durante el debate, que se destacó por el nivel técnico, varios cabildantes propusieron congelar la tarifa y buscar fuentes alternas. Por ejemplo, el pago para circular en pico y placa, el parqueo en vía, disponer de un remanante de la Secretaría de Hacienda o, incluso, la publicidad en TransMilenio.



Pero no aumentar la tarifa en 100 pesos le costaría al Distrito $ 119.000 millones este año. De hecho, el pasaje ya se encuentra subsidiado y eso ha generado un déficit de $ 892.000 millones. Hoy, un pasajero le cuesta $ 2.629 a la ciudad y el sistema recibe en promedio $ 1.984.



Emel Rojas, de Colombia Justa Libres y uno de los citantes, sugirió congelar el pasaje, con lo cual, según dijo, se evitaría que más usuarios se desplacen a otros modos de transporte. Según Rojas, el sistema ha perdido 198 millones de viajes por los aumentos en la tarifa y la inconformidad de los usuarios.



Pero Lucía Bastidas (‘verdes’) pidió ser responsables con las finanzas de la ciudad. “El ideal es no aumentar, pero se necesita porque la tarifa está desequilibrada frente a los gastos que tenemos en el sistema de transporte”, aseguró.



Y el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), invitó a pensar en mecanismos de financiación que permitan que no se cobre el pasaje, como en algunos países de Europa, lo que, de paso, resolvería el tema de los colados.



Sobre el debate de la tarifa, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, le dijo a EL TIEMPO que el aumento es inminente, pero que si no se piensa hacer, se deben analizar temas como las contribuciones a los operadores, los cobros por congestión, el parqueo en vía y el pago por transitar en pico y placa. Dijo que si el pasaje no estuviera subsidiado, hoy costaría cerca de 5.000 pesos.



BOGOTÁ@BogotaET