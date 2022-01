En solo cuatro semanas, después de que se reportaron los primeros casos de covid-19, la variante ómicron se volvió predominante en la capital del país. Ya representa el 98 por ciento de los casos positivos detectados en la ciudad. Sin embargo, el contagio no ha llegado aún a su pico máximo.



Según las proyecciones de la Alcaldía de Bogotá, esto podría suceder a principios de febrero próximo, para cuando se espera que el número de casos activos pase de 44.231, con corte al 11 de enero, a 140.000.



Pero a pesar de la alta propagación de la variante, la mayor que se ha presentado durante la pandemia, la alcaldesa Claudia López dijo este miércoles que la capital tendrá la más baja tasa de hospitalización y la más baja ocupación en cuidados intensivos desde la llegada del covid-19 a la ciudad.

“En este cuarto pico vamos a tener mucha positividad, muchos casos, pero la más baja ocupación hospitalaria, esperamos que sea apenas del 57 por ciento y la más baja ocupación de cuidados intensivos, y esperamos que sea no mayor en promedio al 43 por ciento”, aseguró la mandataria, luego de asistir al comité epidemiológico, donde se analizaron las cifras de contagio, la vacunación y la capacidad del sistema hospitalario.



Los cálculos de ocupación hospitalaria y de UCI los hace la Alcaldía con base en que cuenta con 7.000 camas hospitalarias y la posibilidad de crecer hasta en 2.700 camas de cuidado intensivo (hoy están en 1.700).



Las proyecciones positivas, según López, se deben en buena medida a la alta vacunación que tiene la ciudad, que de acuerdo con la página Saludata –donde se reportan todos los datos de la pandemia en la ciudad– llega al 86,2 por ciento con dosis completas y al 93,3 por ciento con primeras dosis. En los niños de 3 a 11 años, la vacunación alcanza el 54 por ciento.



“No es buena suerte, es cuidado, ciencia y vacunación, por eso es que vamos a tener muchos casos, pero muy baja ocupación, muy bajo agravamiento y, afortunadamente también, muy bajo fallecimiento, porque estamos vacunados”, insistió la alcaldesa.



No obstante, López invitó a los bogotanos a hacerse vacunar o aplicarse las dosis de refuerzo, continuar con las medidas de autocuidado (uso correcto de tapabocas, lavado de manos) y, ahora, aislarse inmediatamente durante siete días, una vez se sientan los síntomas de gripa, sin necesidad de hacerse la prueba. Luego hay que reportar a la EPS. “Eso es lo que nos va a cuidar en esta cuarta ola”, señaló la mandataria.

Regreso a clases y aforos

Con estos resultados y estimativos, la Administración dice que no se reducirán los aforos para ninguna actividad, incluido TransMilenio, no obstante el aumento de las validaciones de pasajes por cuenta del pico y placa extendido (de 6 a. m. a 9 p. m.), que empezó a operar desde el martes 11 de enero.



Tampoco se suspenderá el inicio de clases en los colegios públicos. Por el contrario, se mantiene como fecha el 24 de enero y la idea es que todas las instituciones educativas del Distrito funcionen ciento por ciento en presencialidad. En 2021, estas estuvieron en un 85 por ciento. “No hay restricción de aforo en ninguna actividad, ni en el trabajo, ni en el entretenimiento, ni en la educación ni en el transporte, ya no estamos como cuando empezó la pandemia hace ya casi 2 años”, señaló López.



En todo caso, la alcaldía les hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores para que lleven a los niños, niñas y adolescentes a los puntos de vacunación antes del 24 de enero, para que inicien o cumplan su esquema de vacunación.



La idea, como lo dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez, es que todos los estudiantes tengan su primera dosis antes de comenzar clases. El funcionario aclaró que si se llega a presentar un brote en algún colegio, se hará control, pero “en ningún caso se llevará al cierre del establecimiento”.



Por su parte, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, aseguró: “El sistema educativo de Bogotá se ha preparado todo este tiempo para recibir a nuestros niños, niñas y jóvenes el 24 de enero (...). Este 2022 es el año de decirles a los niños y niñas: ‘ustedes son lo más importante, y de regreso al cole otra vez el 24 de enero. Los estamos esperando con los brazos abiertos’ ”.

Otras medidas

En el caso de los mayores de 18 años que ya cumplieron cuatro meses después de aplicada la segunda dosis, como lo estableció el martes pasado el Gobierno Nacional, pueden solicitar la dosis de refuerzo. Esta población no lo podía hacer antes de los seis meses.



Y si bien se mantendrán sin ninguna restricción todas las actividades en la ciudad, sí se exigirá el carné de vacunación para el ingreso a establecimientos públicos. Para garantizar el cumplimiento de dicha decisión, la secretaría de Gobierno y las alcaldías locales van a reforzar la vigilancia.



Igualmente, la emergencia sanitaria se mantendrá en alerta amarilla, por cuanto el sistema de salud, tanto en atención domiciliaria (que se reforzará) como en hospitalización, cuidados intensivos y vacunación, “tiene amplísima capacidad de expansión”, según la alcaldesa.



Además de estas medidas, la mandataria les recomendó a los bogotanos cambiar todos los días el tapabocas, así sea reutilizable, quirúrgico o N95.

Medidas para enfrentar el ómicron

1.Llevar a los niños a cumplir con su esquema de vacunación, antes del 24 de enero, con el fin de que todos tengan su primera dosis.



2.Todos los mayores de 18 años que cumplieron 4 meses después de su segunda dosis ya pueden recibir la dosis de refuerzo.



3.El Distrito reforzará con la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales la verificación del carné de vacunación en los establecimientos públicos.



4.Cambio diario del tapabocas, sea quirúrgico, reutilizable o N95, además de lavado de manos y adecuada ventilación. En caso de tener síntomas respiratorios, es necesario aislarse inmediatamente



REDACCIÓN EL TIEMPO

Guirei@eltiempo.com