Modelia está desbordada por el aumento del comercio

La desvalorización de las casas y el aumento de establecimientos comerciales son los aspectos que más preocupan a los habitantes del sector, ubicado entre las carreras 74 y 81, desde la calle 26, hasta la avenida la Esperanza. Modelia siempre fue uno de los barrios tradicionales de la ciudad.

El constante desacuerdo entre comerciantes de la zona rosa, que piden que los dejen trabajar, y los residentes, que no quieren más establecimientos en el sector, ha sido el problema latente. Hoy, la manzana de la discordia es por posibles cambios dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Beatriz González, veedora ciudadana de la localidad novena, Fontibón, muestra su preocupación, según ella, porque los comerciantes están pidiendo que se les aprueben cambios que los favorezcan dentro de las planeaciones.



“El barrio se nos puede convertir en un sector comercial, como el Santa Fe, por ejemplo. Aquí al lado me pueden poner un bar, una cantina o edificar sin ningún permiso”, insistió la veedora.



Según el POT, dentro de los barrios están habilitadas las ‘zonas delimitadas de comercio y servicios’, en las cuales se permiten establecimientos como droguerías, panaderías, papelerías, etc.



En el caso de Modelia, la zona rosa se encuentra entre las calles 24C y la 24D y las carreras 75 y 80C. Y se ha convertido, según la veedora, de zona comercial a rumbeaderos.



Para Beatriz, las delimitaciones ahora son difusas. “El problema viene desde que se aprobó la Modificación Excepcional de Plan de Ordenamiento de Bogotá (Mepot), en el 2013, que luego el Concejo suspendió. Luego de eso, la zona ha seguido creciendo, y con los comercios han llegado la droga, el robo y el ejercicio de actividades de prostitución”.



Por su parte, Milton Campos, propietario y miembro de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), afirma que el gremio no adelanta ninguna petición sobre cambios en el uso del suelo. “No promovemos ningún cambio en el POT. Lo que queremos es que se nos respete el derecho que adquirimos con el decreto 364 de 2013, en el cual fuimos legitimados por la ciudad para el uso comercial del suelo”.



