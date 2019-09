Caen más bandas criminales, pero no cede hurto a personas

Entre el 2016 y el primero de julio del 2019, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) capturó a 3.152 delincuentes que pertenecían a 547 bandas delincuenciales dedicadas a diferentes delitos.

Solo en el 2018 fueron desarticuladas 194 organizaciones criminales, 75 más que en el 2016. Estos datos dejan en evidencia que las autoridades de seguridad han potenciado sus estrategias para combatir los delitos que impactan la seguridad de los ciudadanos, y las cifras de los principales indicadores criminales en la ciudad así lo demuestran.

Por ejemplo, 46 bandas asociadas al homicidio han sido desmanteladas, y las cifras en la reducción de estos han bajado significativamente. Según la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de este año, en comparación con el anterior, han ocurrido 47 asesinatos menos.



Lo mismo ocurre con el hurto a residencias. Han capturado a los integrantes de 44 estructuras criminales y ese delito ha bajado notablemente. Entre enero y julio de este año han ocurrido 717 casos menos que en el mismo periodo del 2018.



Según Jairo García, secretario de Seguridad, el trabajo conjunto entre la Mebog, la Fiscalía Seccional Bogotá y la Administración Distrital; las acciones estratégicas en puntos críticos de hurto y hacer control permanente en zonas donde ocurre, o hay posibilidades de que ocurra la receptación de elementos robados, han sido claves para obtener estos resultados.



“Un último tema que creo es importante es que con la consolidación del sistema de videovigilancia hemos podido tener mayor capacidad de identificación de bandas y de material para su judicialización. Además, van tres versiones del plan Metrópoli, en el que se identifican por territorios y delitos bandas que afectan el patrimonio”, señaló García.

No obstante, cuando se analizan las capturas de bandas dedicadas al hurto a personas, que han sido las más impactadas (van 104 desarticuladas), los resultados no son los mismos. Este delito no cede. De hecho, está aumentando a un 20 por ciento. Mientras que en los primeros 7 meses del 2018 hubo 58.009 casos, en el mismo periodo del 2019 fueron 69.578, 11.569 más.



Según Ómar Oróstegui, director del programa ‘Bogotá, Cómo Vamos’, que se haya incrementado el número de bandas desarticuladas evidencia que el crimen organizado crece y se especializa cada vez más.



“Las intervenciones policiales generan resultados, pero no son suficientes si el sector justicia no responde en la misma proporción. Y sí, la investigación ha mejorado, pero eso toma tiempo, mientras que los ciudadanos demandan resultados inmediatos”, advirtió Oróstegui sobre el hurto a personas.



Por su parte, Andrés Preciado, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, explicó que no necesariamente por tener más capturas se desarticulan más bandas.



“Capturar es solo el inicio de un proceso judicial. ¿Cuántas de estas terminan en una imputación de cargos? Muchas se caen en el proceso de garantías, o porque no tienen antecedentes o porque no hay pruebas suficientes para mantener la captura”, advirtió Preciado.



El experto, además, señaló que Bogotá, a diferencia de ciudades como Cali o Medellín, no tiene la manera de saber de manera exacta cuántas estructuras delincuenciales están operando.

¿Cuántos van a prisión?

Un juez de control de garantías de la capital del país, en reciente conversación con EL TIEMPO, hizo una aproximación sobre los casos de personas capturadas por hurto que quedan en libertad y explicó que se trata de un problema de política criminal y no de laxitud en las decisiones de los jueces.



“Digamos que son 1.000 capturados, estos van a una URI y allí un fiscal decide a quién imputa. Tienen en cuenta si son reincidentes y la gravedad de la conducta. Diga usted que a la judicatura, de los 1.000, llegan unos 100”, dijo el togado.



El juez agregó que de esos 100 casos que podrían llegar a los estrados judiciales, por lo menos a un 60 por ciento no les piden medida de aseguramiento. “Legalizan la captura, imputan cargos y hasta ahí quedan, piden al juez que lo suelte porque no tienen antecedentes o porque no hubo violencia. Por ejemplo, el ‘cosquilleo’ no lo consideran tan grave”, sostuvo.



En conclusión, de esos 100 que llegaron ante un juez, apenas 40 se enfrentarían a una medida de aseguramiento, por ser consideradas conductas graves.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET