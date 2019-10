Aumentaron los feminicidios en Bogotá

Bogotá se encuentra en alerta por el aumento de feminicidios durante el año. “Desafortunadamente, en Bogotá los homicidios han subido en los primeros 9 meses del año en un 1,2%”, señaló Claudia Adriana García, directora de Medicina Legal.

De acuerdo al informe emitido por la entidad, el agresor más frecuente en este tipo de casos sigue siendo la pareja sentimental de la víctima, ante lo cual, mujeres que han sobrevivido casos de este tipo señalan que no se emiten penas suficientes y que en muchos casos los agresores quedan libres o prófugos.



Según las cifras emitidas por la entidad, de las lesiones no fatales registradas en Bogotá, 19.664 casos se tratan de violencia interpersonal, mientras que 14.022 corresponden a violencia intrafamiliar.



Por su parte, las víctimas denuncian que no se presta suficiente atención a las denuncias tempranas de mujeres que buscan ayuda.

