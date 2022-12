Entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022 se han presentado en la ciudad 16 muertes a causa de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial. En total, 28 personas se han intoxicado por el consumo de este tipo de bebidas, de las cuales 12 presentaron muestras de metanol en sus cuerpos.



(Le puede interesar: ‘Rey de Reyes’: el licor que estaría intoxicando y matando a personas en Bogotá)

Ante el incremento de casos de intoxicación por el consumo de licor adulterado, la Administración Distrital reforzó los operativos de inspección, vigilancia, control y prevención en establecimientos públicos para enfrentar el riesgo que se presenta para la salud y la vida de los habitantes de Bogotá por dicho consumo.



Para enfrentar esta situación, se ha fortalecido el trabajo articulado entre diferentes entidades del Distrito, como las Secretarías de Salud, Gobierno, Seguridad e Integración Social. En esa labor de equipo, que ha contado con el apoyo de la Policía Nacional y el Invima, entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre se han llevado a cabo 131 operativos de inspección, vigilancia y control a bares de alto impacto en las 20 localidades de la ciudad.



(Además: Paso a paso: qué hacer si sufre una intoxicación por alcohol)



Producto de esa intervención conjunta, 28 establecimientos se han cerrado; además, se han efectuado 59 operativos de verificación de alimentos y bebidas sanas y seguras, en los que se intervinieron 202 establecimientos.



La Administración Distrital hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones al momento de adquirir bebidas alcohólicas, verificando que el punto de compra sea un comercio legal y autorizado; además, a que se abstenga de adquirir este tipo de productos en la calle.



También se pide a los ciudadanos que informen a las autoridades, mediante la Línea 123 o al hospital de la localidad, el sitio donde se identifique que se esté vendiendo o manipulando este tipo de bebidas.

La situación en Soacha

En Soacha también se ha venido registrando una situación similar. Las autoridades médicas del municipio también emitieron una alerta sobre la grave situación del consumo de licores adulterados. Allí se han registrado cuatro personas con casos graves de intoxicación, de ellos, dos perdieron la vida y uno está en estado crítico en un centro médico del municipio.



Las víctimas afectadas por esta sustancia química estaban entre los 40 y los 50 años y fueron atendidas por médicos expertos pero dos estaban tan mal que no se pudo hacer nada. La tercera víctima está en rehabilitación.



Por estos casos que tienen a dos familias sumidas en una tragedia, el gobierno de la ciudad prendió las alarmas para esta época de fiestas y presentó las medidas que se tomarán para prevenir nuevos casos.



(Además: Empleada doméstica drogó a su jefe para robar pertenencias de su casa en Bogotá)



Se tomó la decisión de aumentar las medidas de control y vigilancia a dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en las comunas 1, 4 y 6 que es de donde proceden las víctimas. Asimismo, se da a conocer a la comunidad que la intoxicación con bebidas alcohólicas obtenidas de manera irregular puede ocasionar efectos graves en la salud como lo son visión borrosa, ceguera, estado de coma e incluso la muerte.



Durante cuatro días de seguimiento, la Administración ha detectado que en Soacha se presentaron intoxicaciones por metanol de forma frecuente. “Es de recalcar que en los últimos dos años no se habían presentado casos y hoy frente a esta evidencia se declara una alerta preventiva y se hace un llamado a todas la entidades para lograr controlar todos los expendios que tengan licor adulterado y también evitar la ingesta de alcohol etílico el cual es tóxico y puede ocasionar la muerte”, destacó Iván Moreno, secretario de Salud de Soacha.



Las autoridades recomiendan comprar en lugares reconocidos; revisar la botella o empaque tetrapack, verificando los sellos, tapas y estampillas; leer que el rotulado contenga registro sanitario, fábrica, lote y graduación alcohólica; revisar la etiqueta pasando el dedo por ella y si esta destiñe, se borra o despega fácilmente rechazar el licor y denunciar el hecho ante el Invima o las secretaría de salud.También ponga la botella a contraluz y si su color no es uniforme o si trae partículas, no lo compre. Desconfíe si el licor que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado.

También le puede interesar:

BOGOTÁ