Aumenta llegada de venezolanos a Bogotá

El aumento de migrantes venezolanos llevó a la administración distrital a poner en operación un equipo de contingencia para atender a la población del país vecino que llega a Bogotá de tránsito hacia Ecuador.

En el equipo de atención hay personal de las secretarías de Salud, General e Integración Social y de Migración Colombia, Acnur y el Consejo Noruego.



Aunque el Distrito viene brindando ayuda humanitaria a estas personas, fue necesario reforzar el personal debido al aumento de migrantes que están llegando a la capital. De hecho, el fin de semana llegaron unas veinte familias desplazadas del país vecino a la terminal de transportes de Bogotá para resguardarse del frío y la lluvia.



De la noche del domingo a la madrugada del lunes armaron cambuches para pasar la noche en Ciudad Salitre, cerca de la terminal de transportes.

Según la Secretaría de Integración Social, el número de nacionales venezolanos se ha incrementado las últimas dos semanas, generando una verdadera emergencia social.



El panorama hoy no es mejor. Se ven sobre todo niños en coches sin nada de comer. Las familias cansadas de tanto caminar desde territorio de frontera se asientan en los alrededores del barrio.



“Nosotros nos encontramos en el camino y no hemos hecho nada más que guapear. Venimos desde Caracas. La situación del país es muy difícil”, manifestó el padre de una de las familias.



Dicen que Venezuela es un territorio sin ley y que no les quedó otra opción que salir de su país, donde la crisis humanitaria se acrecienta. Otros dicen que su meta es llegar a Ecuador.



Entre tanto, no saben qué hacer para resguardarse del frío que se ha sentido las últimas semanas en Bogotá.

La Secretaría de Integración Social aseguró que les ha procurado atención en el Supercade Social y en las oficinas de información al migrante.



A las familias que tienen niños, embarazadas o personas mayores se les está ofreciendo albergue temporal, y los niños en condición de mendicidad son remitidos al centro Abrazar.



En las últimas horas arribó a la terminal el equipo de contingencia que se está preparando para atender migrantes que vienen de tránsito hacia el Ecuador antes de que se imponga visa a finales de este mes.



Ayer se veían grupos de familias con bolsas y paquetes, en espera de ayuda mientras consiguen algún trabajo o migran a otros países.

