Dramático audio, prueba clave en caso de feminicidio

El 23 de junio del 2018, la ciudad se conmocionó con la muerte de Jennifer Andrea Plazas Pinilla, una joven atleta de 29 años que fue atacada en cuatro oportunidades con un arma blanca y después fue arrojada desde el balcón de su apartamento, en el octavo piso del conjunto residencial Almería, en la localidad de Suba.



Andrés Gómez Uriza, el presunto homicida y esposo de Jennifer en el momento del ataque, resultó herido ese día, pero no de gravedad, después de lanzarse al vacío desde el mismo lugar del que cayó su pareja.

Las autoridades lo capturaron, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado y un juez lo envió a la cárcel. Hoy, 10 meses después, se encuentra recluido en La Modelo mientras enfrenta el juicio oral.

En medio del proceso judicial en su contra, se conocieron algunos audios que fueron grabados por Jennifer un día antes de morir, cuando al parecer permanecía retenida por el acusado en su propio apartamento. Los archivos de voz son de cinco horas y en ellos se escucha una conversación que sostiene la pareja.



Aunque este material constituye una prueba vital en contra del procesado, no podrá ser tenido en cuenta por el juez a cargo del caso, ya que no fue enunciado dentro del escrito de acusación. En el archivo de voz se escucha a una Jennifer agobiada, sometida y rogando por su vida.



En un aparte del audio se escucha que la mujer, entre lágrimas, le dice a Gómez que quiere irse, pero este le responde con un “no te vas a ir nunca”.

Jennifer Plazas (JP): No puedo dejar de trabajar, me estás encerrando, me estás cohibiendo, necesito salir de la casa.



Andrés Gómez (AG): Hoy es un muy mal día.



JP: ¿Me vas a mantener toda la vida acá encerrada? Falta que me tengas unas esposas. Ni siquiera puedo pedir un domicilio, no puedo salir a la esquina, no puedo entrar al baño porque me persigues por toda la casa. No puedo mirar mi celular sin que estés mirando qué hago. O sea, ¿dime qué vas a hacer?



AG: No sé.



JP: No puedes tenerme así toda la vida. A tu lado lo único que he encontrado es tristeza, es depresión, es sufrimiento, es lo único que he tenido a tu lado.



AG: Entonces qué sentido tiene seguir.



JP: Es que yo no soy la única mujer.



AG: Lo que no me ofreciste a mí no se lo vas a ofrecer a otro.



La conversación se torna más tensa y se escucha que el hombre la golpea y continua con sus amenazas.



AG: Solo hay tres salidas, es así de simple. Una, sigues conmigo, no va a pasar; dos, llamas a la Policía, no dices nada y seguimos como si nada hubiera pasado, eso tampoco va a pasar; tres, seguimos como estábamos, eso tampoco va a pasar, ¿cuál salida hay?



Ante esto, Jennifer trata de disuadir al hombre diciéndole que hay más opciones, que él puede seguir adelante sin ella.



JP: Estás en el mejor momento de tu vida, tienes independencia económica, tienes un local en Santafé, eres un hombre de prestigio, eres simpático (...) Hay muchas mujeres que buscan eso (...) Lo importante es retomar el curso de tu vida.



AG: No va a pasar, ni mi curso, ni tu curso ni el de nadie. Hoy se acaba todo, hoy se acaba definitivamente.



JP: ¿Me vas a matar?



AG: No sé, de pronto nos matemos todos, de pronto nos matemos los dos.

Como última opción, Jennifer trata de convencer a Andrés de que no le haga daño acudiendo a sus creencias religiosas.



JP: Tú eres una persona cristiana, ¿verdad?



AG: Sí.



JP: Tú crees en Dios y también crees en el diablo, ¿cierto?



AG: Sí.



JP: No vas a vivir de una forma terrenal acá, vas a sufrir el resto de tu existencia en el infierno.



AG: No, tengo la salvación de Jesús en mi corazón.



JP: ¿Por suicidarte y matar a alguien?



AG: Sí.

Menos mujeres están siendo asesinadas

Los casos de feminicidio en Bogotá están bajando, al tiempo que lo hacen los asesinatos en general. Según números revelados por la Secretaría Distrital de la Mujer, durante el pasado enero ocurrieron cuatro casos, dos menos que en el mismo periodo del 2018.



Según los datos de esta entidad, el 50 por ciento de las víctimas suelen ser mujeres entre los 25 y los 29 años de edad, y las localidades más afectadas son Suba, Tunjuelito, Antonio Nariño y Usme.



Al mismo tiempo se destaca la reducción de hechos de violencia de los cuales son víctimas las mujeres por parte de sus parejas sentimentales en la ciudad.



Durante el primer mes de este año se reportaron 605 denuncias, 253 menos que en el mismo periodo del año pasado.



La Secretaría de la Mujer advierte respecto a los números de este delito que el 62,8 por ciento de las víctimas tenían entre los 20 y los 34 años, y un mismo porcentaje (el 62,8 por ciento) de los casos ocurrieron en la vivienda de la víctima.



ÓSCAR MURILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ