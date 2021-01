Estos fueron los alegatos en audiencia de revocatoria a Claudia López

Este lunes se adelanta la audiencia pública de revocatoria de la alcaldesa de Bogotá Claudia López.



El evento es transmitido por la cuenta de YouTube del Consejo Nacional Electoral (CNE) y reúne a la alcaldesa y al comité promotor 'Recuperemos Santafé sin vías de hecho, por el camino de la institucionalidad, es decir, revocar el mandato de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López', convocado por la ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy.

Este lunes, además, se adelantó la audiencia contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero, quien también enfrenta proceso revocatorio.

José Miguel Santamaría Gómez, vocero del Comité promotor de la revocatoria de Claudia López, comenzó su presentación hablando de los incumplimientos e inconformismos de la mandataria.



Entre los incumplimientos enumeró el propósito de meritocracia inscrito en el programa de gobierno. Santamaría indica que se han hecho "muchos nombramientos por contratación directa, sin proceso, solamente porque hay cercanía con familiares de dirigentes y congresistas de la Alianza Verde y con personas que ayudaron con la campaña. Según Gómez, hay más de 50 personas que hoy están trabajando en la alcaldía y fueron contratados por contratación directa y no cumplieron con procesos de meritocracia.



También dijo que después de 4 meses de que se hicieron las declaraciones de renta

no han publicado ni se tienen al día las declaraciones de renta ni conflictos de interés de funcionarios de primera y segunda línea.



Santamaría habló además del incumplimiento con la recuperación de los humedales y señaló que hoy hay obras en el Juan Amarillo y en Jaboque. Y sobre el último incumplimiento, el de la seguridad, señaló que no solo no se ha cumplido, sino que hay inconformismo y desmotivación de los miembros de la Fuerza Pública. Señaló que se prometió duplicar las Uri y 200 policías más por turnos y estos, supuestamente, no se ven.



El vocero también argumentó que había insatisfacción de los ciudadanos por la construcción de hospital en Corferias, en el cual, aseguró, se invirtieron 14.000 millones de pesos y solo se atendieron 446 personas. Pero luego fue levantado y ahora, en este segundo pico de la pandemia, se está necesitando.



El Comité promotor de la revocatoria añadió a sus reclamos el inconformismo por lo que ha pasado con la calle 13, la carrera séptima, la ALO y la limpieza del río Bogotá. "Pareciera que existe programa planificado para repensar los proyectos".



También, según dijo, hay inconformismo en los ciudadanos porque no se cumplió con las 4.000 UCI anunciadas al principio de la pandemia y hoy la ocupación está por encima del 90 por ciento. Según Santamaría, solo aumentaron en 140.



Qué dice la alcaldesa

La alcaldesa Claudia López , por su parte, se defiende señalando que la ciudad está pasando por una pandemia y eso la ha llevado a no solo cumplir un programa de gobierno, "sino dos programas de gobierno en un solo año, y no hemos descuidado las prioridades que los ciudadanos eligieron en las urnas".



Señaló que por cuenta del virus del covid-19 la ciudad está "enfrentando la peor crisis en la historia de la humanidad en los últimos 80 años". "Hemos estado tan enfocados en la pandemia, en cuidarnos , en los desafíos y en las necesidades de la pandemia, que es posible que no hemos hecho lo suficiente para explicarles a los ciudadanos qué estamos haciendo".



La mandataria defendió igualmente las medidas que se han tomado para mitigar los efectos de la pandemia y la propagación del virus. "Si no hubiéramos hecho cuarentena habría habido 40.000 muertos. No los hubo porque el sacrificio es enorme del personal de la red hospitalaria".



Destacó que todas las proyecciones indicaban al principio de la pandemia que iba a colapsar el sistema hospitalario y que eso nunca ha ocurrido.



Y aclaró también que sí se estimaron 4.000 UCI, al principio, pero que luego vieron que eso no era posible, porque también se necesitaban intensivistas y no había ese personal especializado. Ante esto se tuvo que preparar médicos y enfermeras para apoyar a los intensivistas.



Entonces, lo más viable que se vio eran 2.000 UCI, y que hoy hay hay en la ciudad 2.030 UCI para covid y un total de 2.431.



La mandataria también ha descrito los esfuerzos que se han hecho para ayudar a las familias afectadas con mercados y giros y a las mujeres jefes de hogar y aquellas que deben cuidar a sus familias y por eso no pueden estudiar ni trabajar.

También habló de las ayudas a los jóvenes para que puedan regresar a estudiar. De hecho, señaló que hay 6.000 nuevos estudiantes en el sistema público. Esto es además de los más de 20.000 cupos en educación superior que se están entregando.​



"Es una autentica revolución social. Es la primera vez en la historia en la que no se habla de educación pública gratuita, sino que se da educación pública gratuidad", aseguró.



Aseguró que por la pandemia se han perdido 50.000 empresas y que producto del programa de reactivación económica que su administración adelanta se van a generar 300.000 empleos este año. El año pasado fueron 100.000.



Destacó también la agenda regional de Bogotá y Cundinamarca y los departamentos de la región central, en el marco de la cual se creó la Rape. Dentro de esa agenda regional se está construyendo un sistema de transporte masivo basado en trenes y un sistema de abastecimiento. "Para que se le compre de manera justa a los campesinos que producen el 52 % de nuestra comida", señaló.



Y al referirse a los hechos del 9 y 10 de septiembre, cuando en medio de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez en medio de un operativo de policial murieron 10 jóvenes, la mandataria señaló que “a la institución de la Policía la queremos y la respetamos, pero a los policías que abusan los judicializamos".



César Augusto Rodríguez, en representación de la Procuraduría General, indicó que el Ministerio Público "no se va a pronunciar" y destacó que en la audiencia se ha garantizado la participación de los promotores de la revocatoria y el derecho a la defensa de la alcaldesa Claudia López y el derecho de los ciudadanos a la información.

Anunció que la Procuraduría hará la vigilancia preventiva de todas las etapas del proceso con el fin de garantizar que se cumplan. Y que se garanticen los derechos de quienes pretendan ir a las urnas en el caso de que siga avanzando la revocatoria.

¿Qué sigue en el proceso?

Después de dos horas y media, concluyó la audiencia. Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá qué sigue en el proceso y fechas para los pasos siguientes.



BOGOTÁ​