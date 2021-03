Audiencia contra venezolano capturado en caso de patrullero Caro

Ante un juez de Bogotá es presentado en estos momentos por la Fiscalía el ciudadano venezolano que fue capturado por el asesinato del patrullero Edwin Caro Gómez, de 24 años, este miércoles sobre las 3:15 de la tarde.



El policía murió de un impacto de bala en el rostro, cuando cumplía con un procedimiento de requisa de dos hombres sospechosos con morral de domiciliarios que se movilizaban en una moto negra de placas QDD 08E.



El hombre fue identificado como el ciudadano venezolano Wilkerson Hernández Sánchez. Quien acompañaba a otro hombre que no ha sido identificado aún y que correspondería a otro inmigrante.



La captura de Hernández se realizó minutos después del asesinato del patrullero Caro, en la carrera 7 con calle 79 B, luego de una persecución de un policía y un escolta.



Según la fiscal del caso, el agente Jhonatan Andrés Baquero realizó la captura. El uniformado hace parte de un esquema de seguridad de un funcionario de la Presidencia de la República que en ese momento transitaba por el sector de El Nogal y atendió la solicitud de apoyo realizada por el compañero de Caro.



En la narración de los hechos, la fiscal del caso cuenta que en la persecución Baquero se encontró con ciudadanos que le decían que el hombre iba armado. Y Baquero le gritaba que se detuviera.



Finalmente, el uniformado le dio alcance y procedió con el procedimiento de captura. Luego lo trasladó a pié, peor en le recorrido ciudadanos se acercaron y lo empezaron a golpear al capturado con cascos, puños y patadas.



Dentro del material probatorio se encuentran la motocicleta de los dos hombres y las armas que portaba Hernández, quien la botó entre unos arbustos, cuando huía; y la del otro hombre que murió en el lugar de los hechos.​



El sindicado, según señaló la fiscal, fue trasladado a una clínica donde fue atendido por las heridas que le causaron miembros de la comunidad con golpes de cascos y puños.



La funcionaria judicial indica también que el agente Baquero protegió al ciudadano venezolano de la comunidad enfurecida y se lo entregó a los policías que había solicitado apoyo por radio.



En los hechos, de acuerdo con la narración, el también patrullero José David Carvajalino, quien acompañaba a Caro, presentaba también heridas que sufrío en medio del intercambio de disparos ocurrido en la carrera séptima con calle 79.



El agente Baquero al llegar al lugar de los hechos se encuentra con Carvajalino, quien reconoce a Hernández como uno de los sospechosos que estaban requisando y que tenían dos armas en el morral de domiciliario.



También se señaló que Hernández presenta huellas de heridas sufridas en el pasado. Sin embargo, no se precisó con qué tipo de armas habrían sido causadas.



Por solicitud de la procuradora delegada, Beatrizas Jiménez, para el caso, el juez 79 suspendió la audiencia, que se espera continúes esta misma noche.



Jiménez dice que de curdo con el informe la captura fue a las 3:15 y que esa hora corresponde con la distancia que habrían recorrido. Dijo que están dentro del turno y está satisfecha con la línea de tiempo de los hechos.



De lo que s epuede inferir, sí se le pusieron en conocimiento los derechos al capturado. También indica que Hernández no dio información sobre familiares.



NOTICIA EN DESARROLLO