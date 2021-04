Juez le niega apelación a Julián Ortegón en caso Ana María Castro

El miércoles 27 de enero, el juez 33 penal municipal, con función de control de garantías, le imputó a Julián Ortegón cargos por feminicidio agravado en calidad de coautor, en el caso de la muerte de la joven Ana María Castro Romero, y le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.



Este lunes se cumple en el juzgado 8 penal circuito la audiencia de apelación de la defensa del acusado a la decisión de medida de aseguramiento.

La muerte de Ana María Castro, según la Fiscalía, ocurrió en la madrugada del 5 de marzo de 2020, cuando habría sido arrojada de un vehículo. La joven fue trasladada al Hospital de Engativá y, posteriormente, al Hospital Simón Bolívar, donde falleció por el politraumatismo contundente que había tenido.

Minuto a minuto de la audiencia

11:21 a.m. - Se niega la apelación



El juzgado confirmó que no hay elementos para conceder la apelación contra la medida de aseguramiento en centro de reclusión para Julián Ortegón.



11:17 a.m. - Advierten que no habría colaboración con la justicia



Los hechos leídos por el juez apuntan a que Ortegón no habría apoyado la investigación ni el proceso. Entre ellos, se menciona le hecho de que Oretgón y Paul Naranjo, el otro involucrado, se quedaron en la noche de los hechos con el celular de Ana María Castro: ese era uno de los elementos clave de la investigación.



10:55 a.m. - Comienza la Audiencia



Desde el Juzgado 8 Penal se leyeron los hechos y versiones sobre el caso y la solicitud de la defensa para apelar la medida de aseguramiento contra Julián Ortegón.



Su abogado argumenta que Ortegón, al estar en el puesto de copiloto, no pudo haber agredido a Castro y añade que su apoderado ha colaborado con la justicia.



Por su parte, la justicia insiste en que los relatos siguen sin aclarar cómo la joven resultó herida de muerte en medio de los confusos hechos.

Noticia en desarrollo...



